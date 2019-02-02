BCW爽騙玖壹壹過年殺豬慶功
嘻哈歌手BCW上周到日本旅遊，前往淺草寺體驗武士裝，他形容：「一整天穿著武士裝走在路上，我都覺得自己實在太酷了，像是活在過去的感覺。」在台場遊玩時，因當地景觀設計成紐約感，有自由女神、也有布魯克林大橋，BCW興奮地拍了照片跟影片Po到IG即時動態，師兄兼好友玖壹壹的健志，誤以為他跑去紐約，BCW幽默說：「能夠唬爛到健志讓我覺得滿得意，因為我平常都被他唬得一愣一愣的。」
BCW日前推出首張專輯《NO COMPLY》，擁有排灣族血統的他，跑遍各大宣傳通告後，年前終於上了原住民電視台《ui!輕鬆講》節目，「一直很想來上原住民電視台，今天有圓夢的感覺。」他在節目中與主持人阿爆合唱〈東岸〉點契十足，讓阿爆搞笑邀約：「以後可以一起跑商演了。」
他近日回台東老家過年，預告家族將辦「殺豬慶功儀式」！BCW表示因今年哥哥生小孩，爸媽特別開心、也是姪子跟親戚們首度見面，「加上爸爸退休，感謝老爸老媽辛苦了這麼久，也是證明自己能獨當一面最好的開始。」
(中國時報)
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