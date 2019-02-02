畢書盡李玉璽陳彥允《紅白》合體
台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》將於4日晚間7點在台視播出，今年邀畢書盡、李玉璽及陳彥允攜手擔任「紅白大使」，人氣爆棚的3人，暌違4年再登上《紅白》合體演出相當興奮，在台上賣力演唱近乎溼身的陳彥允說：「真的很久沒有和大家聚在一起，感覺特別有安全感也比較敢玩。」
提到過年最期待的事，李玉璽跟陳彥允搶答「拿紅包」，新的一年有沒有更想嘗試的事？陳彥允仍回：「領更多的紅包。」被笑虧對紅包的執著程度可見一斑。和家人感情緊密的畢書盡，過年一定排除萬難陪家人吃飯，李玉璽也感性說：「工作之後就沒有跟爸媽住一起，平常都吃外食，過年能吃到媽媽做的菜很開心。」
講到媽媽的拿手菜，李玉璽驕傲說：「媽媽很會做臭豆腐，家人們都很喜歡，親友們也搶著打包回家。」陳彥允搞不清楚自己喜歡吃的年菜是什麼：「是不是有個煎的粿，白色、會沾醬油的？」讓李玉璽和畢書盡大猜謎，依線索討論出來是「蘿蔔糕」，最後陳彥允依舊給不出答案，只好笑說：「回家再問媽媽。」
(中國時報)
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