柏克金啤酒餐廳嘗限定美饌

2019年02月02日 04:11 中國時報 黃唯淯 報導

柏克金啤酒餐廳前的招牌燈樹換上應景桃紅色，可望成為熱門打卡點。圖片提供柏克金

信義區去年年中全新開張的Buckskin Beerhouse柏克金啤酒餐廳可說是信義區餐廳一大指標，除了本身餐飲調性也是強調啤酒入菜外，店內販售的啤酒也與市售的柏克金有明顯差異。除了市售款外，店內還提供多種不同酵母與不同發酵發式的啤酒，深深吸引啤酒餐廳愛好者。

柏克金啤酒餐廳為了今年年節走春行程，除了在餐廳外擺上巨大的「啤酒燈樹」慶賀農曆年節，餐廳也針對傳統中式年節家庭圍爐的需求，推出春節限定套餐。不僅可讓饕客視家庭人數增減年菜分量外，歐式口味風格也讓每次過年吃膩了臘肉長生菜年糕的朋友，有不同於以往的歐陸風情年節料理可供選擇。

4人份的春節限定套餐裡包羅萬象，今年春節期間開賣，於即日起至2月10日限時發售，優惠價格3888元，從沙拉、湯品、主菜、甜點一應俱全；妙的是，大部分的菜色幾乎都是全新設計，並不像坊間拿舊有的菜色重新上桌，光這點就頗具誠意。

歐陸風情 酸甜暖胃

專為年節設計的全新開胃菜沙拉「牛小排溫沙拉佐松露堅果醬」，強調清爽鮮綠的生菜加上軟嫩多汁的牛肉，呈現新春好氣象；「德式豬腳酸菜湯」則將店內名菜德國豬腳以煲湯的方式呈現，也是為迎合傳統圍爐裡必須要有一盅煲湯，讓全家人能在寒冷的年節夜裡有熱呼呼的湯品可暖胃。

另一道主菜「香料啤酒烤全雞」也是柏克金啤酒餐廳為傳統年節特地設計的全新料理，雖說傳統中式料理中，烤全雞的曝光度相當高，但在傳統歐陸料理中的料理手法與風味，與中式可說截然不同。這道烤全雞料理以主廚特調香料與新鮮啤酒醃過後進烤箱烤至全熟，不僅帶有香料風味，更帶有淡淡的啤酒香氣，是相當值得一嘗的年節特殊菜色。

而在甜點部分，「喜氣鴨肝水果布蕾」與「噶瑪蘭威士忌葡萄提拉米蘇」都是店內招牌甜點，除了以糖粉點綴出「福」與「春」外，此次一併收進「春節限定套餐」中，頗有溫故意味；另外推出的全新甜點「草莓慕斯起司蛋糕」也是春節限定，新鮮草莓與慕斯的酸甜滋味在嘴裡做最後的收尾，則是另一種知新風格。

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(中國時報)