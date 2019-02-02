英迪格特惠千元擁五星享受

2019年02月02日 04:11 中國時報 何書青 報導

「鄰感時光住房專案」價格實惠，還送房客到飯店外的活動。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

飯店頂樓的露天酒吧「Pier No.1」推出「Vintage Night Market夜市人生復古趴」主題活動，現場不僅有夜市小吃還有富童趣的復古遊戲攤位。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

自高雄市長韓國瑜就任以來，高雄市掀起一波又一波的觀光風潮，旅宿業者也出盡花招，盼搶下好久不見的熱絡客源。高雄中央公園英迪格酒店不僅於在飯店內推出住房優惠、特色餐飲吸客，住房專案的內容更跨出飯店、串聯在地特別的活動，讓房客輕鬆玩得盡興。

漫步在駁二特區海港美景旁，文創小店和餐飲店舖林立，最新開放的棧陸庫，用最先進的VR技術打造高科技擬真體驗，《飛越海洋》讓遊客漫遊海底，《攻殼機動隊》則是刺激的槍林彈雨冒險行動；7歲以下的兒童，能嘗試AR打怪獸世界、MR眼鏡開卡丁車飆速賺金幣。再往前走的七號碼頭前，還有超萌的氣墊遊樂園「Art-Zoo Taiwan藝術動物園」。

夜市美食 搬進酒吧

鄰近英迪格酒店的「刀療」是推薦的靜態療癒體驗，利用特製未開鋒的鋼鐵刀在遊客身上輕敲按摩，靠刀刃的靜電和磁場刺激細胞活化，讓身體放鬆、舒緩疼痛；而師傅在刀療過程中透過敲擊回彈的力道，還能發現遊客哪些部位阻塞不暢，叮嚀該注意的飲食或習慣。

晚上回到飯店後還有派對能玩，位於飯店頂樓、號稱「全台最美高空酒吧」的Pier No.1推出全新的「Vintage Night Market夜市人生復古趴」，在露天綠色人工草皮上設置沙發座位區，還把夜市美食搬上樓，手工天婦羅、滷味、糖葫蘆、鹽酥雞、烤香腸等一應俱全，還有遊戲攤和香腸彈珠台等懷舊攤位；酒吧也順勢推出「綠色奇蹟」、「大人way古早味」、「晚場杏仁茶」等復古特調。

憑房卡 免費拍美照

「夜市人生」活動消費每人500元+10％，包含小吃攤餐點任選2款、台灣啤酒1瓶或古早味紅茶牛奶1杯，還能免費到現場的娃娃機夾紅包1次，有機會帶走各式禮券大獎；即日起到2月10日每周五、六晚上還有嗨翻的DJ現場音樂表演。

高雄中央公園英迪格酒店新推出的「鄰感時光住房專案」價格實惠，雙人英迪格高級房每晚僅3200元起+15％，3人的英迪格超豪華房每晚更只要4200元起+15％，平均1人1000多元就能入住5星級飯店，並包含免費招待房客傳統刀療10分鐘體驗，或AVR科技體驗館的遊戲擇一；房客還能憑房卡免費入園「Art-Zoo Taiwan」拍美照。

(中國時報)