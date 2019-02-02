英迪格特惠千元擁五星享受

高雄中央公園英迪格酒店讓房客憑房卡就能免費進入超萌的氣墊遊樂園「Art-Zoo Taiwan藝術動物園」。（智崴全球提供）

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中國時報
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「鄰感時光住房專案」價格實惠，還送房客到飯店外的活動。（高雄中央公園英迪格酒店提供）
飯店頂樓的露天酒吧「Pier No.1」推出「Vintage Night Market夜市人生復古趴」主題活動，現場不僅有夜市小吃還有富童趣的復古遊戲攤位。（高雄中央公園英迪格酒店提供）

自高雄市長韓國瑜就任以來，高雄市掀起一波又一波的觀光風潮，旅宿業者也出盡花招，盼搶下好久不見的熱絡客源。高雄中央公園英迪格酒店不僅於在飯店內推出住房優惠、特色餐飲吸客，住房專案的內容更跨出飯店、串聯在地特別的活動，讓房客輕鬆玩得盡興。

漫步在駁二特區海港美景旁，文創小店和餐飲店舖林立，最新開放的棧陸庫，用最先進的VR技術打造高科技擬真體驗，《飛越海洋》讓遊客漫遊海底，《攻殼機動隊》則是刺激的槍林彈雨冒險行動；7歲以下的兒童，能嘗試AR打怪獸世界、MR眼鏡開卡丁車飆速賺金幣。再往前走的七號碼頭前，還有超萌的氣墊遊樂園「Art-Zoo Taiwan藝術動物園」。

夜市美食 搬進酒吧

鄰近英迪格酒店的「刀療」是推薦的靜態療癒體驗，利用特製未開鋒的鋼鐵刀在遊客身上輕敲按摩，靠刀刃的靜電和磁場刺激細胞活化，讓身體放鬆、舒緩疼痛；而師傅在刀療過程中透過敲擊回彈的力道，還能發現遊客哪些部位阻塞不暢，叮嚀該注意的飲食或習慣。

晚上回到飯店後還有派對能玩，位於飯店頂樓、號稱「全台最美高空酒吧」的Pier No.1推出全新的「Vintage Night Market夜市人生復古趴」，在露天綠色人工草皮上設置沙發座位區，還把夜市美食搬上樓，手工天婦羅、滷味、糖葫蘆、鹽酥雞、烤香腸等一應俱全，還有遊戲攤和香腸彈珠台等懷舊攤位；酒吧也順勢推出「綠色奇蹟」、「大人way古早味」、「晚場杏仁茶」等復古特調。

憑房卡 免費拍美照

「夜市人生」活動消費每人500元+10％，包含小吃攤餐點任選2款、台灣啤酒1瓶或古早味紅茶牛奶1杯，還能免費到現場的娃娃機夾紅包1次，有機會帶走各式禮券大獎；即日起到2月10日每周五、六晚上還有嗨翻的DJ現場音樂表演。

高雄中央公園英迪格酒店新推出的「鄰感時光住房專案」價格實惠，雙人英迪格高級房每晚僅3200元起+15％，3人的英迪格超豪華房每晚更只要4200元起+15％，平均1人1000多元就能入住5星級飯店，並包含免費招待房客傳統刀療10分鐘體驗，或AVR科技體驗館的遊戲擇一；房客還能憑房卡免費入園「Art-Zoo Taiwan」拍美照。

(中國時報)

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