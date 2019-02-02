2019年02月02日 04:11 中國時報 周子傑 報導

寶格麗Le Gemme Imperiali君玉寶石香水。圖片提供各品牌

「托斯卡納傑作」淡香精系列於台北101 3樓Salvatore Ferragamo旗艦店販售。100ml／1萬700元。圖片提供各品牌

Chloe香氛於西洋情人節提供客製掛飾服務。圖片提供各品牌

Chloe以香氛描繪女孩在愛情裡的各種姿態！從上至下分別為同名系列淡香精、芳心之旅淡香精以及愛情故事系列淡香精。圖片提供各品牌

無論潮流如何更迭，香水永遠是精品的入門首選，也是「可負擔得起的奢華（affordable luxury）」的絕佳表率。不過，滿街都聞得到的平價商業香水，已不再能滿足強調個人與眾不同風格的潮人需求，那些小眾、獨特且猶如精品般的頂級香氛，成為當今最火紅的香氛首選。

來自羅馬的高級珠寶世家寶格麗（BVLGARI），堪稱將香水與精品完美結合的典範。「Le Gemme Imperiali珠寶世家奢華香氛之御皇系列」，以「平衡和諧」為中心，串聯玉蘭花精油、龍涎香以及晚香玉等珍稀原料，打造出君玉寶石、秀玉寶石以及姿玉寶石等3款花香調香水。

寶格麗浪漫尾韻誘惑

以「玉中之后」翡翠為靈感的君玉寶石香水，以東方花香為基礎，讓玉蘭花、水仙花及鳶尾花交疊出層次細膩分明的前中調，並由充滿磁性的橡木苔奠基尾調，擴展馥郁的感官享受。

秀玉寶石香水則完美烘托典雅的白玉蘭、濃郁的白牡丹及清新的茉莉花果香，再由薄紗般的麝香尾韻，勾勒出白玉恬淡純粹的意境。洋溢浪漫幻想的姿玉寶石香水，以媚惑的玉蘭花及輕柔的玫瑰花瓣揉合前中調香氣，最後再以晚香玉收斂，讓人沉溺在麝香充滿浪漫與誘惑的尾調而無法自拔。

「托斯卡納傑作」香水系列，則完整呈現了Salvatore Ferragamo的核心美學。香水外盒的色彩及材質不僅是品牌極富盛名且限量的版本，帽蓋且由真皮製成，令人聯想到Gancino珠寶系列的工藝成就。

該系列以義大利托斯卡納為靈感，每款香水各有一個主要色彩，命名由來除了呼應重視自然及藝術的義大利風格，如文藝復興、喜劇王及白淨卡拉拉，也取自典型托斯卡納的大地色彩，如鳶尾花之韻、赤紅之城及皮革藝術香水。其中7款主要的香水更選擇珍貴稀有的材料入香，一如Salvatore Ferragamo向來堅持的工藝傳統。

Chloe掛飾現場客製

關於愛情各種不同的姿態，Chloe香氛最懂！同名系列利用各式玫瑰詮釋女孩自由自在的法式隨性態度；愛情故事系列的橙花香氣，細膩描繪女孩戀愛時的幸福面貌；芳心之旅系列則象徵自我出走，與世界談一場異國之戀。配合西洋情人節的到來，凡於Chloe香氛概念店購買75ml以上香氛，即可現場客製帶有Chloe風格字母的金屬掛飾，更限時搭贈芳心之旅香氛沐浴膠200ml及Chloe品牌字母項鍊，讓Chloe為妳打造專屬風格的香氛獻禮。

(中國時報)