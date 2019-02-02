家，旅程起點 Giacomo Valentini碳纖維控

2019年02月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Valentini家中的客廳中，自椅子、沙發到書架，無一不是由碳纖維打造。（陳張眾攝）

廠房內也有不少只會出現於超跑或航太工業中的大型機器，圖中即為可切割、修整碳纖維的大型機台。（TecknoMonster提供）

Valentini先生塞著滿滿回憶的工作室，其中還藏著他25歲時來台尋找材料時遺留的文件。（TecknoMonster提供）

品牌工坊內，技師們嫻熟的進行著為碳纖維行李箱殼塑型。（TecknoMonster提供）

TecknoMonster廠房中，隨處可見Giacomo Valentini親手繪製或創作的藝術品。（陳張眾攝）

TecknoMonster廠房中，隨處可見Giacomo Valentini親手繪製或創作的藝術品。（陳張眾攝）

TecknoMonster創辦人Giacomo Valentini。（TecknoMonster提供）

伴著高照的豔陽，我們從米蘭大教堂出發，驅車前往位於距米蘭約1小時車程的加拉瑞特（Gallarate）。這個由高盧人建造的古老城市，有著讓時間靜止般的魔力，卻也是世界最貴旅行箱TecknoMonster及其創辦人Giacomo Valentini的故鄉。

義式熱情藏藝術巧思

採訪的這天，Valentini先生剛從一趟長途旅行中返航，預定見面的TecknoMonster製造廠房外，停著他御用的跑車之一，在祥和又溫暖的僻靜中，此情此景煞是有些突兀。推開鎖著碳纖維機密的大門，三五技師們嫻熟的為碳纖維和鈦金屬進行塑型、打磨等作業，Valentini似沒有時差般的熱情介紹著各式生產細節，還秀出他擋不住的藝術巧思，他指著桌上旅行中隨筆創作的圖畫表示：「這些我都要把它壓製在碳纖維上變成藝術品。」往常多出現在頂尖超跑車身上的強韌碳纖維，在Valentini先生口中，成了可勾勒出曲折線條的畫筆，彷彿可達到千變萬化的不同模樣。快速瀏覽過機房後，他輕鬆地講：「去我家坐坐吧！」

在被這份義大利式熱情所衝擊的同時，我們已來到Valentini先生的家門口，小巧的木門後，是中世紀人家所改建的現代宅邸，至於為何訪問要在此進行的原因，踏入客廳後就一目了然。從沙發、餐桌、椅子、衣架，甚至到浴室中掛毛巾的架子（也是令Valentini先生最為興奮的創作之一），全都由碳纖維打造。碳纖維早已不是門生意，而是融入在他生活中的一部分。

高端行李箱具安全性

坐在他塞滿回憶的工作室裡，Valentini先生悠悠得談起成立TecknoMonster的源由。留著義大利皇室血液的他，年輕時就在家族企業中工作，也正是此時起，讓有著工業設計背景的他，自接觸的不同材質中培養出了濃厚的興趣，「成立TecknoMonster這個品牌，其實就是一個歸根的旅程，我的家族擁有工程製造的背景，而我則就熟知的碳纖維和旅行經驗，玩出屬於我自己的遊戲規則。」

TecknoMonster的成立，在這個旅行方式日新月異的時機點，可謂恰到好處，又剛好填補了頂級旅行客層的需求。「旅行箱的市場正在進行一場革命，人們旅行的次數變多了，但卻沒有人真正製造所謂高端的行李箱。我喜歡把世上最好的行李箱比做藍寶堅尼（Lamborghini），現在市場上有許多賓士等級的行李箱，卻缺少超跑等級的箱款。」

縱使這個頂級市場並不算大，但旅程中儲物的「安全性」，對某些擁有專業或特殊職業的旅人來說依舊是關鍵，防彈、行動衣櫃等種種常人聽來瘋狂的需求，卻真實的存在著。看起來在一步步借用材料來完成不可能的他，拿著一只為義大利選手特製的碳纖維獨木舟划槳笑著說，「與其被稱為創意人，我喜歡被歸類成設計師，尤其是工業設計師。因為這群人懂一點建築，懂一點工程學，懂一點藝術，還同時身兼設計師的角色，我們是一群提供解答的人。」

材料打開科技之門

「我的一生中，每件事物都得來不易，也會遭遇許多問題。但問題之所以稱做問題，是因為他總有解決的辦法，你需要從不同角度切入，或使用不同的技巧去完成。我不會說不可能，我會說比較困難，我從來沒覺得有什麼事是不可能的，人類可以達成任何事。」人定勝天的個性，或許就構成了這個世界上最奢華行李箱彌足珍貴的原因，眼前的他，正開心談著25歲時來台尋找材料時所留下的深刻印象。科技，始終來自於人性，但材料卻是解開科技之門的鑰匙，而碳纖維所能達到獨一無二的境界，也正是能讓Valentini先生如此著迷的原因。

然而，挑戰尚未停止，離開前，他早已透露下一步如何要用碳纖維製造更多家具、燈飾及加強遊艇強度等種種天馬行空的想法。午後的加拉瑞特微風徐徐，循著石板路我們踏上歸途，但這卻是TecknoMonster才剛要開始的旅行。

(中國時報)