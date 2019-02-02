年節度假就是要秀機場時尚－拉著超夯行李箱出國嘍！

2019年02月02日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

沈建宏（中）帶領師弟張又瑋（右）、陳紫皓一起示範出國穿搭，三人帥秀機場時尚。（JOJ PHOTO攝）

剛從甘肅回台的沈建宏，2018年簡直就是空中飛人，以飛機通勤穿梭兩岸拍戲。他一剛下飛機就馬不停蹄拖著行李箱，與師弟陳紫皓、張又瑋合體穿TRUE RELIGION配TUMI行李箱，提前秀大聊旅行回憶，一起展現過年出國的帥氣機場時尚。

3人感嘆因工作關係聚首相當難，一同旅遊只能是個美麗的憧憬。對沈建宏而言，如果能放一個長假他最想去不同於大陸氣候的地方，「之前去韓國滑雪過兩次，也去過夏威夷、關島。」大陸拍戲有時整天待在攝影棚，工作結束天都黑了，讓他特別嚮往海島地區溫暖的太陽，他說：「現在最想去的是馬爾地夫，聽說快沉沒了。」 會不會想嘗試「天體日光浴？」他笑說：「全裸嗎？會想模仿融入一下，多曬太陽才不會有憂鬱症。」

陳紫皓最想去越南，常看到朋友貼出超美風景照，讓他住在台北市區的他好生羨慕，希望也能去風景區擁抱大自然。張又瑋去年9月跟朋友飛了一趟首爾，因為朋友在做服飾批發，有多的床位可以借他睡，他在東大門、梨花等地大買特買，「買了一些過冬衣服、衛衣、羽絨衣，花了3萬元左右！」

(中國時報)