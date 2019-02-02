TUMI翻新印花丰采

2019年02月02日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

TUMI ALPHA 3可擴充托特包，1萬9100元。（TUMI提供）

TUMI廣受歡迎的Alpha Bravo系列，繼續延續軍事風格，2018秋冬除了帶來能穿梭工作和日常生活的多功能設計，迷彩圖案賦予系列全新涵義。Alpha 2也換上雲彩藍限定印花。

鋁合金系列19 Degree特別設計符合秋冬氣息的季節限定楓葉圖案，帶出低調的優雅與簡潔的都會風尚。最輕巧的Latitude系列以革命性物料打造獨特建構，具備高耐用性能，採用創新的自增強聚丙烯製造，輕巧而強韌。

(中國時報)