Georg Jensen Men’s裝進北歐美學

Georg Jensen Men’s INFINITY銀色鋁鎂合金行李箱，2萬8800元。（Gerog Jensen提供）

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中國時報
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Georg Jensen Men’s INFINITY灰色郵差包，1萬5080元。（Gerog Jensen Men’s提供）
Georg Jensen Men’s MUUTOS迷彩色旅行袋，1萬7680元。（Gerog Jensen Men’s提供）
Georg Jensen Men’s INFINITY聚碳酸酯28吋灰色行李箱，1萬8580元。（Gerog Jensen Men’s提供）

自銀器起家的Georg Jensen，以其獨到的斯堪地那維亞式簡約設計打動人心，品牌除將美學思維擴及至生活領域外，更以俐落線條及工藝核心，打造出全新旅行用品及包袋品牌Georg Jensen Men's，且選擇台北做為全球首間概念店之落腳地。

承襲北歐一貫以「人」為出發的設計精神，首波登場的INFINITY行李箱包系列，擷取由丹麥金匠Regitze Overgaard操刀的品牌經典袖釦為靈感，聚集視覺焦點的「X」符號，不僅象徵著數學符號無窮大的含意，還融入了數字8的吉祥寓意，似聯結了時間軸線上的過去與未來。

材質上使用一般常見的聚碳酸酯外，輕量耐用的鋁鎂合金款式亦十分吸睛；尺寸方面，除推出輕巧的登機箱、22吋等適合短途旅行的箱型之餘，28吋、30吋等大型箱款並以約1：2的比例分配上蓋及下層置物空間，使其便於存放不同體積的物件，為長時間旅程的打包變得更為輕鬆。適合輕旅行或通勤族使用的郵差包或旅行袋，秉持與箱款同樣設計血液，令旅人們隨時隨地開啟專屬自我的無盡旅程。

(中國時報)

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