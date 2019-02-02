Samsonite形塑旅人時尚
Samsonite RED ACTAEON系列淺灰色後背包，6280元。（Samsonite RED提供）
韓國男星車銀優為Samsonite RED出任最新品牌亞洲區代言人。（Samsonite RED提供）
Samsonite POLYGON閃耀粉行李箱，20吋1萬1500元、25吋1萬3500元、28吋1萬5500元。（Samsonite提供）
當一名時尚旅人絕非易事，從有條不紊的整裝、出發，到選擇一只能代表自我風格的行李箱包，都是處處暗藏心機的決定步驟。美國行李箱品牌Samsonite開年推出的POLYGON箱款，即為旅行換上個性態度，並找來日本模特秋元梢擔任形象大使，於巴黎街頭拍攝一系列大片，展現箱款與流行間的聯結。
最新POLYGON箱體使用聚碳酸酯打造，表面以拉絲光澤潤飾，堆疊的幾何形切割圖案，也為整體反射出截然不同設計光感，貼合其「Shape Your Style形塑你的時尚態度」為發想的商品主題。箱體本身則採用FLAT-MAX結構設計，面蓋與箱體依照80∕20的比例分配，且將拉桿設置於較薄的一邊，令箱底更為平坦，也達到提升整體收納容量的效果。箱側亦配置EASY BRAKE系統開關，只需按下按鈕即可啟動滑輪煞停系統，防止行李箱在搖晃的環境下溜動。
而同集團下主攻年輕世代的Samsonite RED，繼宋仲基、李鍾碩等人後，2019年請到韓國男星車銀優擔任亞洲區代言人，欲透過韓星號召力，傳達努力不懈的活力形象。品牌全新主打的ACTAEON後背包，即結合商務、旅遊與休閒風格，打造可於多種場合適用的實用款式。
(中國時報)
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