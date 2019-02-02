VICTORINOX開啟充電模式

2019年02月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

VICTORINOX Connex系列登機箱款，配備USB充電連接埠及多功能工具等貼心細節。（VICTORINOX提供）

VICTORINOX Connex系列軟殼Frequent Flyer登機箱1萬2000元、中型旅行箱1萬3000元、大型旅行箱1萬5000元。（VICTORINOX提供）

箱體主隔層最多可擴展至4釐米，令收納空間更為寬大。（VICTORINOX提供）

以生產瑞士刀聞名的VICTORINOX，將其堅韌個性延伸至行李箱款之上，全新面市的Connex系列，維繫品牌一貫機能導向，分別推出硬殼、軟殼兩種系列。箱體以輕巧耐用為訴求出發，硬箱採用聚碳酸酯打造，軟箱則選擇聚酯纖維製成，貼合休閒、商務客層的旅行需要。

收納空間上來說，為了滿足不時之需，品牌在包身添加了可擴展至4釐米的隔層設計，可依照置物狀況隨心調整。而面對當前與電子產品密不可分的數位世代，品牌也特別於Frequent Flyer登機箱款手柄外殼保護蓋內，設置一USB連接埠，方便隨時隨地為身上的3C產品充電。

除此之外，由60毫米Hinomoto滾輪配上三菱Lisof靜音輪胎的組合，讓箱體於拖行中暢通無阻，而貼心內置於拉把處的多功能工具，亦集結SIM卡更換工具、識別標籤、原子筆等多款實用小物於一體，承襲品牌瑞士刀傳統之優良基因。

(中國時報)