MONCLER創意無極限

2019年02月02日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

於米蘭時裝周揭曉的MONCLER Genius Building「天才大廈」，是各設計師發揮創意的絕妙時機，圖為去年9月1952系列為觀眾提供的沉浸式影片體驗。（MONCLER提供）

MONCLER主席兼CEO Remo Ruffini。（MONCLER提供）

大環境變化不斷的今日，不斷創新，是促使MONCLER站穩「羽絨之王」寶座的關鍵，在品牌主席兼總裁Remo Ruffini操刀下啟動的Genius Project（天才計畫），更是結合線上、線下商業模式及溝通策略的一種解決方案。2月20日即將舉辦的米蘭時裝周發布會，他又為這棟集思廣益的Genius Building（天才大廈）擴增2間新房，並邀請英國新銳設計師Richard Quinn與街頭風格品牌1017 ALYX 9SM設計師Matthew Williams入住。

當「天才計畫」於去年2月推出時，馬上引起時尚界的熱烈討論，與不同領域頂尖人才配合，且每月端上新品的作法，更使消費者真正感受到不受傳統營銷模式束縛的品牌熱血，亦如同Remo Ruffini所說的：「我認為創意沒有極限。」然而，我們看到的仍只是冰山的一角，在探索、執行「天才計畫」的過程中，除了表面上具有實驗性的視覺形象及產品外，也帶動公司內部文化的轉變。

擁抱變化 保持彈性

Ruffini表示，全球市場與消費者習慣正以前所未見的步調快速變遷，當思考計畫從季度改為以每月為基準時，如何彈性靈活地面對問題，隨即成為當前決定成功與否的關鍵。「每個品牌都必須以數位時代的速度來對應。我的看法是，要在現今市場保有領先地位，必須極具靈活彈性，同時具備睿智遠見，並忠實延續品牌基因。無需抗拒變化，而是擁抱並歡迎變化。」

以創意驅動的「天才計畫」，重點在於進化而不是適應環境，這樣能隨問題調整的特性及令人意想不到的產品，更讓每季於米蘭揭幕的展示會場，成為時裝周中最令人期待的活動之一。但在光鮮成果背後，MONCLER依舊面臨著艱鉅的任務，Ruffini指出：「革新品牌的同時亦延續並尊重品牌基因，這是最大的挑戰。我相信品牌必須不斷堅持創新並追求卓越，持續與消費者建立對話的管道，以了解他們的需求，同時具備負責與尊重的態度。這就是MONCLER『天才計畫』的精神，以『面向所有世代』的呈現方式以及『數位化』的溝通手法，創造全新且重要的品牌革命。」

各路人馬 創意激盪

本季，「天才計畫」迎來全新陣容，各路創意人馬早已磨刀霍霍，將於9個房間裡分別演繹MONCLER的羽絨核心。在天才大廈中，除有英國設計師Simone Rocha、Craig Green、Fragment Design主理人藤原浩等熟悉面孔外，義大利品牌VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，這回找來衣索比亞裔名模Liya Kebede聯手，Veronica Leoni和Sergio Zambon也將共同為Moncler 1952系列掌舵。日本設計師川久保玲的弟子二宮啟，本次則將暫時不會加入。自大英帝國而來的「新住客」Richard Quinn，以對印花的絕佳掌握程度著名，而有Virgil Abloh接班人態勢的Matthew Williams，其融合街頭感的運動風格，亦令人期待。

(中國時報)