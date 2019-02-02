浪琴表心意 送禮約會一舉兩得

2019年02月02日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

浪琴表嘉嵐系列藍面男表，3萬8000元。（Longines提供）

浪琴表（Longines）為歡慶情人節，推薦浪琴表Master巨擘系列、La Grande Classique de Longines嘉嵐系列和Elegant優雅系列情人對表，並加碼推出滿額送活動，即日起至3月31日買表就送電影票含餐情人套票，購物滿8萬元再送溫泉飯店雙人湯屋券活動，選購情人禮又可歡度情人節，一舉兩得。

浪琴表針對不同品味人士推出3款情人對表，奢華帥氣的Master巨擘系列主打藍色表盤，時尚的La Grande Classique de Longines嘉嵐系列搭配米蘭鍊帶，更添品味，百搭的Elegant優雅系列簡約時尚，從細節流露質感。

(中國時報)