志玲姊姊優雅 楊冪恢單展自信
剛恢復單身的女星楊冪，以一襲VALENTINO早春系列絲巾圖紋運動夾克搭配丹寧短褲，穿出融入復古靈感的自信魅力。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani色塊拼接金屬橫扣鍊帶包，7萬7500元。（VALENTINO提供）
迎接新春到來，女星楊冪及林志玲均有志一同選穿出自VALENTINO的早春新裝，以嬌媚姿態打造一片明媚春光。林志玲日前出席活動時，身著黑白連身洋裝現身，若隱若現的透膚材質及正面的曲線細節，彰顯出「志玲姊姊」的優雅女人味。剛恢復單身的楊冪，則以一襲絲巾圖紋運動夾克搭配丹寧短褲，穿出融入復古靈感的自信魅力。
而VALENTINO也選擇在此萬象更新時刻，宣布高雄漢神百貨門店盛大開幕，室內沿用創意總監Pierpaolo Piccioli與英國建築師David Chipperfield合作構思的創新概念，讓盛開的花園景緻及活潑的字母印花，飄盪於南部的時尚天空。
(中國時報)
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