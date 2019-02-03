兩岸合作防疫 好的開始！陸首回豬瘟疫情

2019年02月03日 04:10 中國時報 廖德修 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

海峽兩岸農業交流協會函覆疫情資料。（摘自農村發展基金會網站）

自大陸去年中爆發非洲豬瘟後，半年來大陸對我詢問均「已讀不回」，昨日陸方海峽兩岸農業交流協會，終於首度傳真回覆我農委會旗下農村發展基金會，說明非洲豬瘟疫情。國民黨立委曾銘宗說，兩岸有溝通才有共識，這次大陸雖未透過海基會海協會橋梁，但至少回函了，也代表大陸釋出善意，總是在春節前有個好的開始。

傳真回覆 數據同步世衛組織

不過對此，農委會副主委黃金城說，大陸傳真提到撲殺生豬95萬頭，與大陸向世界動物衛生組織（OIE）通報一樣，但根據在陸工作台商消息，估計至少3成、即1.29億頭豬被感染，差距實在太大；陸委會發言人邱垂正稱，陸方若真心關切，就應依既有管道回覆我方詢問，非以「去政府化」作法，處理無涉政治的防疫問題。

循非官方管道 陸委會有微辭

農委會防檢局長馮海東指出，從傳真內容看，陸方未提進一步疫情，他說，大陸有關非洲豬瘟疫情版本好幾種，數字不太一樣。過去兩岸為農產品貿易往來，曾簽《防檢疫協定》，不過陸方認為，從未向台灣輸出生豬肉，就沒必要提供訊息，這次經由海峽兩岸農業交流協會回函，和以前不回應態度相比，算是有進步。

陸方傳真先向我方致上春節問候並說，至2月1日，大陸有25省發生疫情，累計撲殺生豬95萬頭，目前已有23省、94疫區按規定解除封鎖。疫情呈點狀散發，防控措施有力有效，疫情總體可控。1月份新發疫情5起，環比（與上月相比）減76％，疫情發生勢頭進一步趨緩。

撲殺95萬生豬 陸稱疫情趨緩

黃金城說，如大陸真要做到「及時、公開、透明」，可由其國家質檢總局與我農委會防檢局聯繫，透過民間機構傳遞訊息實質效果有限。自去年8月大陸豬隻感染非洲豬瘟後，我方和大陸聯繫5次，大陸皆因兩岸無「九二共識」，對詢問「已讀不回」。這是近半年來，大陸首度回應。

海基會去年12月初亦曾發函海協會，但未獲回應。海基會發言人管安露說，透過農委會下轄一個基金會回覆疫情，等於沒遵守原先協議精神。

(中國時報)