國軍編現比達標 退1人才會募1人！募兵成效高 明年當兵要排隊

2019年02月03日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

2018年1月16日末代成功嶺新兵抽籤，徵兵制正式走入歷史。（中央社資料照片）

徵兵制走入歷史

國軍推動募兵制，一路走來，一直不被看好，唯軍方拿出最新數字說話。軍方官員說，募兵政策已看到成效，去年底國軍編現比達82.8％，今年預訂目標是85％，應能順利達成，預估明年起，年輕人想當兵，很可能要排隊等，要等到士兵有空缺才會通知入伍；或是可以用選的，如通信兵要求在學校念過電子。

經濟不景氣 薪高誘人

國防部長嚴德發在元月28日與媒體餐敘時指出，107年底，國軍編現比已達82.86％，超越去年度81％的目標，顯見志願役人力呈穩定成長趨勢。軍方官員說，嚴德發的談話，代表國軍募兵沒有回頭路，不會恢復徵兵制。

軍方官員分析，募兵成效好有很多原因，一個是招募，一個是留營。軍方官員說，因經濟不景氣，年輕人工作不好找，待遇又不好，找的工作都是低薪，但一個士兵，高中剛畢業，未滿20歲，或大學畢業22歲，下部隊起薪就有34000多元，如分發到戰鬥部隊，還有5000元加給，薪水達39000元，扣掉所得稅等，實拿約36000元，因此招募誘因非常大。

士兵下部隊 起薪34K

國防部長嚴德發去年2月剛到任時，國軍編現比是78％，去年底已達82.8％。軍方官員說，今年訂的編現比標目標是85％，明年是90％。軍方官員說，編現比達標後，軍中退1人，才會募1人。軍方估計平均1年退1萬人，即明年起，軍方每年只要募到約1萬名官士兵即可，而去年軍方募到2萬多人。

換言之，軍方未來的募兵數字，僅現在的一半，因此，有意當兵的年輕人，很可能要排隊，等有士兵退伍出缺，才能入伍。

軍方為了招募官士兵，出了不少招數，並且恢復停辦多年的幼校。軍方官員說，募兵是先求量，等到量夠了，再求質。預估明年起開始求質了。

常備部隊 全是志願役

國軍募兵制是在101年開始推動，107年開始全募兵制，並停止1年徵兵，實施4個月的軍事訓練役。

國防部去年答覆監察院報告時指出，實施募兵後，國防部檢討有素質提升、專才專用、兵源穩定、長留久用和戰力增強等優點，且持續成長。國防部說，每季均會召開募兵現況及成果檢討，最終建構「量適、質精、戰力強」之可恃戰力，達「募兵制實施計畫」以常備部隊由志願役人力擔任的政策目標。

(中國時報)