新聞透視》7年苦盡甘來！昔搶輸清潔隊 現可擇優選才

2019年02月03日 04:10 中國時報 呂昭隆

募兵制一路走來，只有辛酸兩字可以形容。起初，募不到人，曾有立委感慨，為什麼地方招考清潔隊員擠破頭，募兵卻沒人要來？如今，走了7年，軍方算是苦盡甘來，預估明年就可以選兵挑兵了，募到的兵，得排隊，有缺才能報到。

募兵成效好，軍隊才敢嚴訓。兵不夠，留住都來不及，當然不敢嚴訓，怕把兵嚇到。現在編現比達82.8％，在平時而非戰時，已是很不錯的數字，所以今年各部隊有戰備月，兵夠，部隊操兵才無後顧之憂。

募兵制上路之初，訓練輕重的拿捏，很有學問。不敢訓太嚴，怕部隊太苦，好不容易募來的兵就跑了；例如，有一年，負責台海作戰第一波接戰的國防部飛彈指揮部，募兵目標為510人，有152名報名，雖全數錄取，實際入營報到數為89人，獲得率僅17.5％。在這種情況下，兵都不夠，誰還敢練兵?

然而，兵也不能不訓，不訓，士兵沒有成就感，一樣會跑。因此，練兵常在寬緊之間調整，是帶兵官的必修技巧。

事實上，國軍推動全募兵制，已跳票3次。本來預定103年實施，由於不理想，前國防部長嚴明決定延後2年，這是第1次跳票；到105年，還是不行，前國防部長高廣圻又再延1年，是第2次跳票。第3次跳票是在前國防部長馮世寬任內，直到去年，才真正實施全募兵制，現在部隊已無徵來的兵，所有役男都改服4個月軍事訓練役，根本不必下部隊。

國軍兵役制度的轉型，雖大致就緒，但仍有諸多改進處，如外島或本島若干部隊，士兵仍睡大通舖，很多將領都看不過去，認為已是職業士兵，至少4或6人一間，有自己的空間。軍中主張少買一架戰機或一艘軍艦，把經費全力提升官兵營區設施者，占絕大多數。

(中國時報)