恢復徵兵之議 國防部打臉

2019年02月03日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

美國政府官員多次公開認為國軍募兵制走不下去，國內部分學者與政治人物也有恢復徵兵制之議，軍方官員說，國防部長嚴德發日前特別強調募兵制成果，還訂出明年底國軍編現比90％的募兵目標，就是對恢復徵兵說打臉。一位軍方官員說，募兵制已無回頭路，不可能恢復徵兵制。

軍方官員說，徵兵制已不可行，且許多營區都還給政府了，徵兵第一道難題，就是國軍的營區不夠，訓練場地也沒有。軍方官員說，兵徵過來，得有地方訓，得有地方放，國軍已沒有這麼多兵營；再說，訓練新兵的幹部培訓要2至4年，不是說徵就能徵了。在募兵成效與戰力已出來情況下，軍方官員說，與其鼓吹恢復徵兵制，不如關注如何強化後備戰力較實際。

據了解，去年已有2位相關人士向蔡英文總統提出局部徵兵意見。一位說，將來兵不夠，就用徵的，但不是全面徵兵，而是局部；徵來的兵，只要服1或2年役期，不需要像募來的兵，要當4年。此外，徵來的兵其薪水，比照志願役給，而不是像以往，只給幾千元打發。

另一位相關人士也說，陸軍遲早要徵兵，但徵兵不需要普遍徵，國軍有1300多種專長，用大數據跑，可以很精準的徵到部隊所缺的兵員專長。

蔡英文總統去年接受電視訪問時，表態支持募兵，不贊成徵兵。她說，好的募兵制不會比徵兵制差，因為募兵制至少服役4年，還可延續，所以它的軍人會有效而充足的訓練、且比較有經驗。而徵兵制只有1年，訓練完，他只剩下半年就走人。蔡英文說，如果是徵兵，所有的人都要當兵，社會所需要的人力資源一定會緊縮。

(中國時報)