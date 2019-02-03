從軍翻轉人生 王信龍成典範
蔡英文總統支持募兵制的態度相當明確，還曾替國軍招募出力，她曾說，高中生可先工作，進入軍隊做幾年也不錯，而以色列就是這樣，高中畢業後就去當兵，過了幾年回到學校念書，人生歷練更成熟。
蔡英文認為，年改對現役軍人有利，有利於募兵，因為年改對現役軍人的退休方案比現在好很多，所以是因為有年改，募兵更順暢，加上現代的武器需要有經驗且受過充足訓練的士兵來操作，換句話說役期要比較長，如果用1年徵兵制是沒有辦法完成。
不過，軍方官員說，徵來的士官兵還年輕，根本不會去想退休問題，年改並非招募成效不錯的原因，經濟因素才是，軍中待遇不錯，軍官起薪約5萬，士兵起薪3萬4千多，現在經濟景氣不好，軍中都算高薪。
軍方官員說，蔡英文在元月29日視導部隊時，還特別舉陸軍司令王信龍的例子，指王是因家窮當兵，現受到敬重；她並說，從軍薪水穩定，是正確決定，代表軍人待遇是國軍招募的關鍵，連蔡總統也看出薪水穩定的眉角。
蔡英文說，有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一時找不到人生的方向，而選擇簽下志願役，不論是什麼原因讓決定加入國軍，都做了一個正確的選擇。她以陸軍司令王信龍為例，王從軍時家境困難，但只要努力，堅持初衷，從軍可以讓人翻轉人生。
另一位將領的兒子，本來是4個月的軍事訓練役，因與班長處得不錯，就改簽4年的士兵。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。