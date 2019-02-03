從軍翻轉人生 王信龍成典範

2019年02月03日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統支持募兵制的態度相當明確，還曾替國軍招募出力，她曾說，高中生可先工作，進入軍隊做幾年也不錯，而以色列就是這樣，高中畢業後就去當兵，過了幾年回到學校念書，人生歷練更成熟。

蔡英文認為，年改對現役軍人有利，有利於募兵，因為年改對現役軍人的退休方案比現在好很多，所以是因為有年改，募兵更順暢，加上現代的武器需要有經驗且受過充足訓練的士兵來操作，換句話說役期要比較長，如果用1年徵兵制是沒有辦法完成。

不過，軍方官員說，徵來的士官兵還年輕，根本不會去想退休問題，年改並非招募成效不錯的原因，經濟因素才是，軍中待遇不錯，軍官起薪約5萬，士兵起薪3萬4千多，現在經濟景氣不好，軍中都算高薪。

軍方官員說，蔡英文在元月29日視導部隊時，還特別舉陸軍司令王信龍的例子，指王是因家窮當兵，現受到敬重；她並說，從軍薪水穩定，是正確決定，代表軍人待遇是國軍招募的關鍵，連蔡總統也看出薪水穩定的眉角。

蔡英文說，有人是因為對於軍旅生涯的嚮往，也有些人是因為薪水穩定，或者一時找不到人生的方向，而選擇簽下志願役，不論是什麼原因讓決定加入國軍，都做了一個正確的選擇。她以陸軍司令王信龍為例，王從軍時家境困難，但只要努力，堅持初衷，從軍可以讓人翻轉人生。

另一位將領的兒子，本來是4個月的軍事訓練役，因與班長處得不錯，就改簽4年的士兵。

(中國時報)