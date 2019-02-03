國防預算支持 募兵才走得下去
國軍總兵力員額是21.5萬人，扣掉維持員額如學生等，編制員額是18.8萬人，現有員額是15.7萬人。軍方官員說，國軍不會精減，也沒有裁軍計畫，如果編制員額要達到編現比85％，現有員額約16萬餘人，若是90％，約17萬人即可。
軍方官員說，國軍去年退掉1.1萬人，補齊這些職缺，再加上增加的9千人，去年共招募到2萬多。軍方官員說，預估編現比提高後，每年只須招募1萬人，現在能募到2萬人，以後每年只要募一半，募兵就可從量的要求，改為質的提升。
此外，軍方官員說，前參謀總長說募兵制要成功，只有三個字，就是錢錢錢，因此，唯有國防預算支持，募兵制才走的下去。
國防部長嚴德發元月28日表示，為使人才能長留久用，鼓勵官兵留營，去年已呈報行政院爭取「士官督導長加給」、「空勤勤務加給調整」、「消防人員勤務加給」及「戰鬥部隊勤務加給調整」，並持續爭取核發陸軍、海軍及憲兵特勤隊支領戰鬥部隊加給等，提升招募及留營誘因。
在照顧官兵生活方面，嚴德發說，推動「服裝供售站」設置，由官兵自行運用配發額度選購所需服裝，以取代傳統「定期、定項、定量」的撥補制度，提升服裝供補效率。
至於改善官兵居住環境，嚴德發說，國軍「興安專案」，除增加官兵寢室空間外，並將系統化傢俱納入規劃，營造溫馨住用情境。其中湖口裝甲兵基地及新竹空軍基地等2案，今年將完工。
(中國時報)
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