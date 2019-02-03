新聞透視》蔡政府操作豬瘟議題！陸釋善意 我方回應欠缺格調

2019年02月03日 04:10 中國時報 陳君碩

關於非洲豬瘟與海峽兩岸農業交流協會往來文件。（摘自農村發展基金會）

豬瘟議題近段時間以來，成為蔡政府操作兩岸牌的重要題材，從總統、行政院長到陸委會、海基會首長，三令五申不斷宣導。面對台灣的輿論操作，大陸也展現彈性與變通，2日首次對台灣通報豬瘟疫情，展現一定程度的善意，倒是台灣在官網上罵大陸「講X話」，通報了又批大陸「去政府化」，反而顯露自己的政治算計和欠缺格調。

陸釋善意 對我通報疫情

觀察最近兩次大陸國台辦的回應，即可發現態度逐漸調整。去年12月底在記者會上，被台媒質疑陸方沒有按相關協議通報台灣疫情，當時發言人馬曉光說是因「台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以此次非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議」、至於兩岸兩會的溝通中斷，則是「眾所周知的原因」。

到今年1月30日，豬瘟變成大陸《人民日報》提問，頗有作球意味，馬曉光介紹大陸在宣導防治疫情的具體作法，並提到「應對動物疫情，事關兩岸民眾的福祉，我們願意積極努力，把這件事情做好」。相較上次帶有一些「辯解」，這次則釋出願意共同解決問題的態度，果然過了三天，陸方就首次對台灣通報疫情。

兩岸因特殊政治關係，許多溝通都需透過有官方色彩的民間單位作為白手套，疫情通報自然也不例外，這次就是以大陸「海峽兩岸農業交流協會」和台灣「農村發展基金會」為通報窗口，這點陸委會不可能不知，但在陸方首度通報後，陸委會又隨即批評陸方是刻意「去政府化」。

陸委會批 陸方去政府化

大陸沒通報時，蔡政府怪大陸不顧台灣民眾權益不通報，如今大陸算是破例通報後，又批評對方去政府化，兩相對比，誰政治盤算，誰解決問題，不言自明。

官網輕佻言論 令人傻眼

更匪夷所思的是，台灣農村發展基金會在官網公布陸方函件時，對陸方希望台灣停止借豬瘟疫情散布不實之詞，損害兩岸關係的部分字句，畫了紅線，並在下方以大字註解「講X話 不給資料還怪台灣」，在官網上這樣的輕佻言論，猶如外交部長吳釗燮在推特上對大陸的酸言和謾罵，反而顯得自己欠缺格調。

這次陸方首度通報豬瘟疫情，會是「特例」還是「先例」，也值得觀察，若願展現變通，未來在飛航安全、衛生通報等，不再鐵板一塊，陸展現善意，也可避免蔡政府反覆操作大陸打壓牌。

(中國時報)