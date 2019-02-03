學者肯定 春節前通報 宜正面看待
對岸首度回覆豬瘟疫情，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳昨受訪表示，通報疫情並非零和的作法，陸委會批評大陸「去政府化」可以理解，但「非常時期就要有彈性作法」，這樣的結果可說是一種折衷，「主觀上我們期待透過官方正式管道溝通，但客觀現實上有困難，所以雖然不滿意但還是可以理解接受」。
張五岳說，大陸願通報疫情，應正面看待，特別在春節即將到來之際，兩岸往返密切，即時的通報相信雙方人民會正面看待。
但藍委曾銘宗指出，大陸雖未透過政府正式管道，但總是好的開始；只是，既然大陸有釋出善意，農村發展基金會官網上還繼續放著批評陸方的內容就不合適，唯有雙方都互相多釋出一些善意，才能改善兩岸關係的僵局。
曾銘宗強調，若對方有善意，我們卻不釋出善意反而還惡意，這樣無助兩岸關係進一步發展，也無助兩岸合作防治非洲豬瘟。
政大東亞所所長王信賢受訪表示，大陸應是觀察到台灣操作豬瘟議題，如陸委會的豬瘟廣告等，已達到些成效，因此在通盤考量後決定「止血」，所以決定通報。他認為，在當前兩岸僵局下，或許可以此探尋出一種新的互動模式。
此外，本報駐京記者在去年12月的國台辦記者會上，曾針對陸方未通報議題，連續三次追問。據了解，在該次記者會後，國台辦也更周延地思考了因應之道，因此最後在作法上有了改變。
民進黨立委羅致政認為，大陸這樣的做法沒有任何意義，畢竟兩岸真正處理議題還是要透過官方管道，最壞也該要透過海基海協系統，民間社團通報實在無法感受到善意，更何況非洲豬瘟的疫情是不分藍綠、不分政黨。
(中國時報)
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