國道今明順暢 初一南下壅塞

2019年02月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

除夕、初一國道南下地雷路段

進入9天春節連續假期，國道昨日白天全線順暢，上午僅國道1號彰化路段，因發生3輛小客車追撞造成回堵2公里。交通部高公局預估，今日國道路況同樣順暢，除夕則是連假交通量最小的一天，但初一會出現返鄉及出遊車潮，南下較為壅塞，建議民眾選擇下午再出發。

根據高公局統計，連假前一晚開始國道交通量略增，比平常增加約2成，且以南下居多。昨日凌晨0至5時的總延車公里為7.5百萬車公里，則是平日3.6百萬車公里的2.1倍，顯示仍有許多人選擇在夜間上路。

高公局表示，由於除夕是在假期第3天，代表國道有3天可以分流，從昨天到明天，只要國道不出現事故，都可以保持順暢。

不過，仍有幾條路段駕駛需要留意，除夕、初一的尖峰時段及瓶頸路段，包括國道1號楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，國道3號三鶯至關西、烏日至霧峰、茄冬至西濱，以及國道5號南港系統至坪林等，想要避開塞車，最好選擇下午再上路。

高公局提醒，2月2日至10日的凌晨0至5時，國道全線暫停收費，並採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統有通行費率8折優惠；另有開放路肩、入口匝道儀控等措施。

桃園國際機場昨旅客量昨達15萬人次，較平日增加2成左右，其中入境約7萬人、出境7.4萬人，同樣受惠於今年假期較長，機場沒有傳出人潮塞爆的情況。桃機公司預估，今日出、入境旅客約14萬人次，較平日多，建議旅客提早到機場報到與安檢。

至於天氣方面，今天是小年夜，氣象局表示，各地普遍多雲到晴，白天高溫可飆到30℃左右，但晚上開始受到鋒面影響，明天除夕又有一波東北季風報到，各地變天有雨，東北部低溫可降至15、16℃，高溫約20、21℃，中南部及花東23到26℃，會影響到大年初一，周三至周五，即農曆初二至初四，各地又會回到白天舒適溫暖，日夜溫差大的天氣。

(中國時報)