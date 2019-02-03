春節拚選舉 小英掃15縣市17宮廟

2019年02月03日 04:10 中國時報 鄭舲 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

總統選舉年即將到來，蔡英文總統春節行程馬不停蹄，初一到初四，一連4天跑遍15縣市、17間宮廟發福袋。行政院長蘇貞昌過年期間也沒閒著，初一、初二分別將在新北市9個宮廟參拜祈福，發放限量2萬份的金豬送福紅包。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統今年除夕將比照往年，邀請總統府資政史明一同圍爐。過年參拜廟宇行程，民眾只要有加總統的line，也可全程掌握。除夕當晚也將前往參加法鼓山撞鐘祈福活動，陪同國人迎接新年。

林鶴明說，總統初一將會在台北市、新北市、桃園市和新竹市等地；初二將前往雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市和高雄市；初三則將回到故鄉屏東縣，分別前往車城鄉福安宮和枋山鄉德隆宮和鄉親拜年，接著前往彰化縣和南投縣；初四將前往台中市、苗栗縣和新竹縣。

林鶴明也強調，由於區域局勢的變化及美中貿易談判的發展，加上大家關注的非洲豬瘟疫情防疫工作，國安和政府團隊春節期間也全程待命，確保國家安全穩定無虞。

蘇貞昌今年初一、初二則分別將在新北市9個宮廟參拜祈福，其中初一上午9點多赴板橋接雲寺參拜祈福、10點多趕赴板橋慈惠宮參拜祈福，11點來到樹林濟安宮、11點半會到樹林鎮南宮；下午1點蘇揆會到林口竹林山寺、2點則到五股賀聖宮參拜祈福。

(中國時報)