16台Ｘ光機助攻 帶肉入境必抓
農委會主委陳吉仲昨到桃園機場第一航廈，視察全面開始實施的旅客手提行李X光機檢查作業。他表示，從1月16日起先以人工方式達到100％檢查率，昨有16部X光機到位，除了可維持來自高風險區旅客百分之百檢查率要求外，春節連假大批旅客湧入國門，亦可加快通關速度。
行政院長蘇貞昌上個月14日巡視桃園機場時要求來自高風險地區，如大陸、香港、澳門等地的旅客，其手提行李應達到百分之百的檢查率，當月16日起各機場、港口的邊境檢查先以人員手工的方式實施，相關單位也加緊採購16部X光機應急，並於昨日上陣，執行全面檢查的任務。
陳吉仲說，這次航警局共投入256名員警，農委會防檢局總局及其他分局也加派256人次共同值勤，關務署則增加30名人力，總共超過500餘人次，可應付春節連假期間大量入境的旅客人潮。
陳吉仲除了感謝警政署支援警力投入X光機檢查勤務，也親自在現場向旅客宣導不可攜帶肉類製品等動植物產品入境，更提醒旅客如不慎誤帶應提前棄置，以免遭受重罰，視察過程中陳吉仲也一一慰勉執勤人員，並祝大家新年快樂！
非洲豬瘟中央災害應變中心則強調，春節將至，各相關部會都已做好各項準備，可確保春節假期防疫工作不打烊；擔任應變中心指揮官的陳吉仲也籲請國人，一定要轉告將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，共同防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產的安全。
(中國時報)
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