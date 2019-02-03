看似暖男劈4女 殺人後還上班

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市42歲張姓女子不幸遭小12歲的吳姓男友勒斃，並支解分屍7大塊。（翻攝畫面）

台南分屍案凶嫌吳茂騰僅因細故即狠心勒斃大12歲的女友，事後還正常上下班，繼續劈腿其他女友，行徑令人髮指。但他的臉書照片卻十分斯文，分享的文章也很正面，豈料陽光的外表下，竟是凶殘冷血的個性。

在台南永康某螺絲工廠擔任作業員的吳茂騰，2年多前與張女透過交友軟體認識、交往進而同居。張女兒子原也同住，但考上大學後即搬出，只剩張女與吳男。

陽光笑容 暗藏殺機

吳茂騰在臉書雖無太多PO文，但少數幾張照片都是戴著眼鏡、外貌斯文陽光形象，笑容也和善近人，就像初出社會的年輕大男孩，臉書封面照更是他橫躺在軌道上笑容燦爛的照片。

不僅如此，他在臉書分享的文章也大多很正面，像是「這堂人生哲學課一定要上，近億人觀看，教你活得更快樂」等，很難讓人與冷血凶殘的殺人分屍凶手畫上等號。

交友複雜 臉書隱匿

但吳男相當重視個人隱私，臉書中除了平躺在平交道、大啖美食等2張露臉照片外，並無與張女或其他女子互動照片，完全看不出他男女交往關係十分複雜。

警方跟監發現，吳男不僅與張女同居，還同時劈腿另3、4名女子，不斷在多名女友住處過夜，「夜生活」十分忙碌。

警方透露，吳男似對張女的控制慾頗強，儘管知道女方在酒店上班，因酒客要求常得外出應酬，仍為阻止張女外出，醋勁大發要求分手，最後發生激烈爭執，憤而勒斃張女再分屍棄屍，頗符合「恐怖情人」特徵。

異常冷靜 果然是他

吳男殺人分屍後，竟繼續正常上下班，生活作息毫無異狀，員警約詢他時，發覺他異常冷靜內歛，與在臉書上開朗形象有所差異；當員警告知家屬報案指張女失蹤，吳男卻神情冷淡地表示不知女友去向，與一般人對女友失蹤常露出慌張表情大相逕庭，也正因其反應異於常人，讓員警推測其中大有問題，進而大膽推測張女可能已遭毒手，事後證明吳男就是凶嫌，更讓承辦員警對其冷血程度印象深刻。

(中國時報)