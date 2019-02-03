分屍大樓 竟是井口真理子棄屍地

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

真是恐怖的巧合！涉嫌勒斃女友分屍的男子吳茂騰，與死者張姓女子同居的台南市東區某大樓，基地即是1990年日本女學生井口真理子命案的棄屍地點之一。警方表示，分屍案大樓當年是空地，後來一度變成停車場，之後地主再出售給建商蓋大樓，沒想到相隔29年，竟在同一地點再發生駭人命案。

警方透露，1990年4月2日就讀日本御茶水女子大學4年級的井口真理子，獨自搭機來台自助旅行，原訂4月18日搭機返日，但7日中午即人間蒸發，其母4月25日來台尋找愛女未果，即向警政署報案，警方也組成專案小組積極偵辦。

正當井口真理子失蹤將近1年後，1991年3月4日專案小組接獲可靠線報，指曾被約詢、住在高雄小港的計程車司機劉學強涉有重嫌，前往劉某住處逮捕到案。

劉男被捕後坦承犯行，供稱持十字弓向井口真理子頭部發射4箭後，砍下頭顱放入塑膠袋，再以床單包裹屍體，連同作案穿的血衣、十字弓、井口真理子的背包，分散於不同地點丟棄，且棄屍時唯恐被人發現，還淋上汽油焚屍。

但專案小組多次借提劉男詢問正確棄屍地點，劉男供詞一再反覆，讓員警多次撲空，最後才坦承棄屍地點為台南市東區崇明十三街一處空地，頭顱則丟棄於中西區南門路垃圾堆中。

專案小組前往劉男供述的棄屍地點開挖後，在被砍掉的大樹根下挖出100多塊大小屍骨，但頭顱至今未能尋獲。經知名法醫楊日松及國際刑事專家李昌鈺等人鑑識後，確定挖出的屍骨就是失蹤已久的井口真理子。

1991年4月11日，專案小組依殺人、侵占、性侵害及遺棄屍體等罪嫌，將劉學強移送高雄地檢署偵辦。專案小組還在移送書中引述祕密證人證詞，認定劉男因覬覦井口真理子姿色，意圖非禮遭拒而惱羞成怒，趁真理子熟睡時將她殺害，並在行凶後玷汙其屍體，並取走真理子身上現金。

案經高雄地檢署起訴後，高雄地院依殺人及遺棄屍體等罪，判處劉學強死刑，但因劉男符合精神異常減刑條件，減為無期徒刑，褫奪公權終身。

此案還於1996年被翻拍成電視劇，飾演凶手的演員，就是近來被控性侵的導演鈕承澤。

(中國時報)