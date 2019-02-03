情殺分屍頻傳 警憂模仿效應

2019年02月03日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

有暴力傾向、不滿分手、極力挽回或懷疑劈腿等情緒激發，憤而殺害伴侶的恐怖情人，其實一直都有，但從去年開始，接二連三發生分屍案，犯罪學者認為，分屍以往是為毀屍滅跡脫罪，但恐怖情人分屍案頻傳，警方擔心模仿效應，偏激易怒的人可能被相關新聞影響。

2014年的台大宅王張彥文當街殺害前女友，是近年較知名的情殺命案，張希望與女友復合被拒，竟在馬路上砍殺女友47刀致死並辱屍，震驚社會。2017年則發生男同志伴侶，因談判分手起爭執，在台大宿舍爆發潑硫酸衝突，不僅當事人受傷，還波及無辜，凶手自刎身亡。

對於情殺案，犯罪學、兩性專家長期均有相關研究，警方認為純屬個案。但去年5月，桃園老翁為離婚財產分配，狠殺妻子並分屍7大塊裝冰箱後，新北市也發生拳擊教練不讓女友分手，同樣以榔頭、利刃殺害女友並分屍7大袋棄屍花圃，手法類似，讓人憂心產生犯罪模仿效應。

警方回憶，當時連續兩起情殺分屍，某天看著新聞媒體大幅報導，憂心匆匆和旁人討論：「怕會有模仿效應。」言猶在耳，立即傳出台北市廖姓男子不滿兼差網路直播工作的女友，上牛郎店揮霍要與他分手，酒後闖屋砍殺的命案。

情殺雖非傳統預防犯罪研究範疇，但已產生類似「破窗效應」。去年6月，發生聳動的華山草原分屍案、8月則是台中分屍後國道運屍，案情一次比一次駭人聽聞。

連警政署長陳家欽都在日前「肉圓」家暴父事件後，在臉書發文提醒恐怖情人幾大特徵，以及謹守不接觸、不聯繫、不激怒等自保原則。不過遺憾的是，相關事件仍再發生，令人感慨，社會究竟怎麼了？有網友甚至PO文，難道以後要簽署：「以分手後不殺人分屍」為前提的交往條款嗎？

(中國時報)