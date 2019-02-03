以為找到幸福 卻是奪命冤家
42歲張姓女子2年前藉由交友軟體APP認識30歲男子吳茂騰，雙方情投意合交往成為男女朋友，正當所有人都以為張女終於找到幸福，豈料，2日卻遭小男友狠心勒斃分屍，死者友人不禁為她不幸遭遇感到哀傷。
死者友人表示，張女生前在台南市某家KTV上班，靠微薄收入獨力撫養兒子上學。然而隨著年紀漸長，張女早已厭倦特種行業生態，但為了家庭生計和兒子學業，只能逼自己咬牙苦撐。
張女前年透過交友軟體APP，認識小自己12歲的吳茂騰，很快成為男女朋友。張女還曾向友人透露，吳男雖然在工廠當作業員，本身收入也不高，但他年輕而且外表斯文，也不會因為她的年紀比較大，就排拒這段感情，對張男的愛意溢於言表。
張女友人表示，當時張女歡天喜地，認為自己終於找到幸福，後來就不再去KTV上班，並讓吳男到自己位於台南市東區的租屋處同居，身邊友人也都為張女終於可以脫離特種行業感到歡喜。
不過，隨著雙方交往日久，張女逐漸發現，吳男為人並未如外表般陽光坦率，甚至數度發現吳男背著她在外面另結新歡，甚至同時劈腿多女，讓張女對吳男的花心感到失望，也曾私下找友人訴苦，討論分手事宜。
不料，張女向女友訴苦後沒多久，就傳出她遭吳男殺害的消息，友人們都傷心唏噓不已，感嘆造化弄人。
(中國時報)
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