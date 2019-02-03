恐怖情人7特徵 離愈遠愈好
近年恐怖情人案件層出不窮，台南市警局婦幼隊根據以往案例分析，歸納出「恐怖伴侶」具有的7大特性，提供民眾辨識與參考，呼籲一旦對方出現緊迫盯人、查看手機對話訊息、情緒反覆無常、常有暴力行為或言語恐嚇等情形時，建議應保持距離，並注意自身安全。
婦幼隊指出，通常恐怖情人具有的特性為：一、緊迫盯人，隨時掌控對方行蹤，過分干預，占有或控制慾強，包括查看通訊軟體對話訊息或手機通話紀錄；二、習慣性斥責伴侶或常以輕蔑態度看待人事物；三、有酗酒、吸毒習慣或常有暴力行為或言語；四、有自殘習慣或紀錄或以自殺威脅、恐嚇、以死相逼；五、情緒反覆無常或容易失控、暴怒；六、伴侶提到前任情人時，會忿忿不平；七、猜忌、疑心病重，甚至禁止伴侶與其他第三者有任何接觸。
婦幼隊指出，一旦發現伴侶有上述情形，應主動撥打全國保護專線113或110向警察機關尋求協助，再由社工及警方提供聲請保護令等相關安全維護作為。
婦幼隊強調，即使法院核發保護令，當事人也需採取不接觸、不聯繫、不激怒、尋求親友保護等自我保護措施，才能讓保護令發揮最大功效。
婦幼隊也提供5招「安全的分手」，首先是慎選分手時間和地點；其次，告訴他人要談分手的「人、事、時、地」等資訊，或請人陪同；分手談判時千萬不要以言語或行動激怒對方；分手後應避免再有聯繫或牽扯；若對方分手後還持續有騷擾或傷害行為，應立刻報案由警方依法處理。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。