恐怖情人7特徵 離愈遠愈好

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

近年恐怖情人案件層出不窮，台南市警局婦幼隊根據以往案例分析，歸納出「恐怖伴侶」具有的7大特性，提供民眾辨識與參考，呼籲一旦對方出現緊迫盯人、查看手機對話訊息、情緒反覆無常、常有暴力行為或言語恐嚇等情形時，建議應保持距離，並注意自身安全。

婦幼隊指出，通常恐怖情人具有的特性為：一、緊迫盯人，隨時掌控對方行蹤，過分干預，占有或控制慾強，包括查看通訊軟體對話訊息或手機通話紀錄；二、習慣性斥責伴侶或常以輕蔑態度看待人事物；三、有酗酒、吸毒習慣或常有暴力行為或言語；四、有自殘習慣或紀錄或以自殺威脅、恐嚇、以死相逼；五、情緒反覆無常或容易失控、暴怒；六、伴侶提到前任情人時，會忿忿不平；七、猜忌、疑心病重，甚至禁止伴侶與其他第三者有任何接觸。

婦幼隊指出，一旦發現伴侶有上述情形，應主動撥打全國保護專線113或110向警察機關尋求協助，再由社工及警方提供聲請保護令等相關安全維護作為。

婦幼隊強調，即使法院核發保護令，當事人也需採取不接觸、不聯繫、不激怒、尋求親友保護等自我保護措施，才能讓保護令發揮最大功效。

婦幼隊也提供5招「安全的分手」，首先是慎選分手時間和地點；其次，告訴他人要談分手的「人、事、時、地」等資訊，或請人陪同；分手談判時千萬不要以言語或行動激怒對方；分手後應避免再有聯繫或牽扯；若對方分手後還持續有騷擾或傷害行為，應立刻報案由警方依法處理。

(中國時報)