超爽!大樂透3.87億1人獨得

2019年02月03日 04:10 中國時報 洪凱音／台北報導

大樂透持續加碼，民眾趁好天氣，買張彩券試手氣。（姚志平攝）

眼皮狂跳，原來是財神爺發威的前兆!台灣彩券昨晚最新公告，大樂透頭獎3.87億元，開在台南市北區大興街的「博贏彩券行」，頭獎由一人獨得，成為第四屆大樂透開出第8高的單注獎金，貳獎也有2名幸運得主，每人各分得逾200萬元；台彩表示，今晚大樂透持續加開，頭獎彩金保證1億元。

眼皮狂跳 彩券老闆謝神明

「博贏彩券行」老闆戴先生表示，這幾天眼皮狂跳，鄰居家的狗半夜狂吠，讓他好幾天失眠、睡不著覺，原來是財神爺降臨的前兆；戴先生透露，先前他到附近的大興宮拜拜，祈求店裡開出頭獎，沒想到真的靈驗，感謝神明保佑。

根據台彩官網公告顯示，大樂透昨晚加開的獎號依大小排序分別為02、07、22、35、46、49，特別號為41；大樂透春節大紅包也持續開出19組，總中獎注數為25注，其中14組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分，累計2天加碼活動下來，累計開出43組，彩迷還有317組中百萬大獎的機會，而春節大紅包加開的獎號，分別為01、02、04、06、19、29、35、42、46。

大樂透持續加碼，民眾趁周末好天氣，買張彩券試手氣；才剛開出100萬元大樂透春節大紅包的新竹照達商行老闆陳昭仁表示，大樂透自加碼後，買氣呈倍數增長，尤其彩券行開在城隍廟附近，連續假期期間，遊客、居民往來絡繹不絕，經過千萬別錯過，讓彩券行的買氣旺到不行，近日有名年約60歲的退休彩迷，花了8萬元電腦選號買大樂透，希望力拚成為億萬富翁。

提高中獎率 連碰祕訣曝光

大樂透高額頭獎獎落台南市，還有317組百萬春節大紅包等著彩迷來領；陳昭仁分享中獎秘訣，他強力推薦，在大樂透春節加碼期間，不妨花350元、以七連碰的方式購買，不僅大幅提高中春節大紅包的機會，還有再對保證1億元頭獎的機會。台彩表示，今晚還會持續加開大樂透，除頭獎保證1億元外，還會加開9個號碼，只要對中任6個號碼，就有中百萬大獎的機會。

(中國時報)