護病比入法 5月1日上路
為改善護理人員工作血汗，衛福部醫事司公告修正《醫療機構設置標準》，將護病比入法，依照新規定，醫學中心護病比為1:9、區域醫院1:12、地區醫院1:15。若未能符合規定，將依《醫療法》開罰5至25萬元，若仍未改善，最嚴重可面臨停業處分，新制將在5月1日上路。
醫事司司長石崇良表示，護病比未入法前，政府每4年進行一次醫院評鑑，另搭配健保獎勵措施，但一直未有罰則，為回應護理界要求，衛福部此次將護病比入法，未來將以隨機抽查的方式進行稽查，以確保各醫療院所確實落實護病比。
但醫療改革基金會認為，新制上路拖了半年，卻未見到絲毫的進步。醫改會發言人朱顯光表示，根據衛福部過去的評鑑，有9成的醫院護病比都合格，將護病比入法一事，原先預計去年8月就要實施，卻因許多醫院表示需時間準備，既然合格機率那麼高，為何當時無法入法？還多拖了半年。在理想狀況下，醫學中心護病比應為1:7或1:6，前總統馬英九執政時也喊出護病比1:7的承諾，然而換黨執政至今，護病比依然沒有改善。
朱顯光進一步指出，前往醫院評鑑者，往往都是脫離第一線很久的人，其中多為醫院經營者、醫院大老，在球員兼裁判的情況下，評鑑結果經常過關，但勞工局前往勞檢時，卻發現許多醫院不合格，原因在於勞檢要求基層人員擔任陪檢員，有辦法揪出漏洞。
另一方面，醫院評鑑設獎勵機制，只要符合護病比就可獲健保加碼補助，隨著新制上路，朱顯光認為，應將補助門檻提升，「不是符合護病比最低標準就可以拿獎金」，以免形同把錢丟到水裡，他也建議衛福部應設立吹哨人制度，並保護檢舉者不被醫院秋後算帳。
(中國時報)
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