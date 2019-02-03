血汗護理師 怒求三班護病比
「醫院每個月公布的護病比，都是自己報出來的！」護理產業工會指出，若依衛福部新訂的護病比，過去半年來，有超過半數的醫院未達標，護理人員血汗依舊，醫院所提出的資料只是數字遊戲，為避免過勞憾事再發生，護理師界要求三班合理護病比，而非不分白、夜班的全日平均護病比。
全台約有27萬人領有護理師執照，其中僅17萬人從事護理師工作。台灣護理產業工會理事長盧孳艷表示，大部分人都因勞動條件差而離職，甚至不願意再當護理師，壓力大、負荷大，是護理人員離職的最主要原因。
台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳則表示，以現行全日平均護病比來看，白天有學生實習，人力較為充足，評鑑、消防演練也多在白天進行，然而到了晚上，有些醫院的護病比高達1:20，在偏鄉甚至更嚴重，護理人員被迫與看護共同分擔工作，急救時也只能匆忙進行。
陳玉鳳指出，夜間氣溫急降，病情較易出現狀況時段，若發生災難，也需充足人力應對，曾有大夜班護理師一加班就到中午12點。雖然這狀況不常見，但只要一周出現幾次，就令人心力交瘁，也對病人安全造成影響。
陳玉鳳表示，以往護理人員需經歷1、2年訓練，才擔任組長，教導學弟妹，然而現在人力不足，往往訓練3到6個月匆忙上場，護理師界不大，受到剝削，多數人選擇靜默，政府未看見護理人員的真實心聲，誤以為人力的流失只是「個人因素」。
台大醫院企業工會理事長、急診護理師郭豐慈表示，即使每家醫院都符合現行護病比規定，護理人員所能提供的服務也僅限「基本程度」，其他專業服務，如檢測身體狀況、提醒用藥安全等，都沒時間進行，工會期盼藉著護病比的再改善，能提升護理人員生活品質及病人的安全。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。