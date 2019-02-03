血汗護理師 怒求三班護病比

2019年02月03日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

「醫院每個月公布的護病比，都是自己報出來的！」護理產業工會指出，若依衛福部新訂的護病比，過去半年來，有超過半數的醫院未達標，護理人員血汗依舊，醫院所提出的資料只是數字遊戲，為避免過勞憾事再發生，護理師界要求三班合理護病比，而非不分白、夜班的全日平均護病比。

全台約有27萬人領有護理師執照，其中僅17萬人從事護理師工作。台灣護理產業工會理事長盧孳艷表示，大部分人都因勞動條件差而離職，甚至不願意再當護理師，壓力大、負荷大，是護理人員離職的最主要原因。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳則表示，以現行全日平均護病比來看，白天有學生實習，人力較為充足，評鑑、消防演練也多在白天進行，然而到了晚上，有些醫院的護病比高達1:20，在偏鄉甚至更嚴重，護理人員被迫與看護共同分擔工作，急救時也只能匆忙進行。

陳玉鳳指出，夜間氣溫急降，病情較易出現狀況時段，若發生災難，也需充足人力應對，曾有大夜班護理師一加班就到中午12點。雖然這狀況不常見，但只要一周出現幾次，就令人心力交瘁，也對病人安全造成影響。

陳玉鳳表示，以往護理人員需經歷1、2年訓練，才擔任組長，教導學弟妹，然而現在人力不足，往往訓練3到6個月匆忙上場，護理師界不大，受到剝削，多數人選擇靜默，政府未看見護理人員的真實心聲，誤以為人力的流失只是「個人因素」。

台大醫院企業工會理事長、急診護理師郭豐慈表示，即使每家醫院都符合現行護病比規定，護理人員所能提供的服務也僅限「基本程度」，其他專業服務，如檢測身體狀況、提醒用藥安全等，都沒時間進行，工會期盼藉著護病比的再改善，能提升護理人員生活品質及病人的安全。

(中國時報)