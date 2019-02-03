今年機車銷量慘 估少賣20萬輛

2019年02月03日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

國際普遍認為2019年景氣成長將放緩，業者認為可能影響到台灣機車市場。光陽機車執行長柯俊斌評估，今年包括燃油、電動機車，台灣機車整體恐怕將比去年少賣20萬輛。不過在綠能趨勢下，業者認為電動機車仍會小幅成長1成，達9萬輛。

燃油機車在2018年少賣了約18萬輛，反之，電動機車有了汰舊換新補助加持，銷量幾近翻倍成長。柯俊斌表示，2019年受到陸美貿易戰衝擊、景氣衰退，燃油機車可能遭逢「寒冬」，銷量再減12萬輛，預估僅有65萬輛。

三陽發言人田人豪也認為，自去年第四季起，總體經濟情況不佳，衝擊消費力道，且今年仍有選舉因素干擾，消費市場預期將更加保守。

不過接下來2020年因是貨物稅減免的汰舊換新補助最後一年，會帶動一波換車潮，柯俊斌認為，新型環保燃油車將大受歡迎，全年燃油機車銷售量有望回升至83萬輛，但這也可能使隔年2021年的銷量再回跌至53萬輛，掉到5年新低。

相較之下，電動機車市場還是會持續成長，柯俊斌估計2020年總統大選後，電動機車百花齊放，消費力道提升，未來三年電動機車有機會成長到年銷12萬輛。

相較之下，田人豪看法比較保守，認為2018年電動機車總共賣出8.2萬輛，預估今年僅成長約1成、到9萬輛，十分有限。

電動機車龍頭Gogoro對電動機車市場的前景自是相當樂觀。Gogoro表示，今年除了光陽、三陽都加入電動機車戰場，Gogoro的能源網路平台夥伴YAMAHA、宏佳騰和PGO都預定推出電動機車款，市場上將會非常熱鬧。

光陽指出，年輕族群環保意識高，除了電動機車外，新型環保機車也會是騎士們的首選，接下來也將針對廣大的機車通勤族推出更多綠色車款；三陽表示，車價與方便性還是消費者近期的考量重點，在目前電動機車價位仍偏高的情況下，較「親民」的環保燃油機車較會受到青睞。

(中國時報)