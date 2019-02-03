核能出局 蘇推過去政策錯誤
經濟部宣布核一、核二、核三廠不延役，核四不重啟，等於宣告「以核養綠」出局，外界批評經濟部不尊重公投結果。行政院長蘇貞昌表示，政府政策尊重公投結果，因此每年燃煤發電減少1％都照走，但核電的問題，台灣已經幾十年來走到這裡，過去的政策錯誤導致浪費錢、核廢料無處可去，未來政府在不重啟、不延役核電廠的原則下，會努力推動再生能源。
經濟部日前召開記者會說明能源配比，經濟部認為，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重，因此綠能及燃氣發電將成為未來供電主力。經濟部的說法引發外界質疑，不尊重去年通過的「以核養綠」公投結果。
蘇貞昌昨被問及經濟部宣布不用核能，遭質疑是不尊重公投？他說，政策會尊重公投結果，所以每年燃煤減少1％都照走，但核電的事情，台灣已經是幾十年來走到這裡，核四已經封存，核一也早已過期，正因為過去的政策錯誤，才浪費那麼多錢，產生那麼多爭議。
蘇貞昌說，到現在核廢料還是無處可去，而且放置核廢料所在的民意、縣市首長都是激烈地反對，所以這是事實的困難，也是多少年來大家的理想走到這裡，並沒有任何不尊重公投結果。
蘇貞昌強調，未來能源政策，在不重啟、不延役核電廠的原則下，一定要努力推動再生能源，讓能源政策向前走，所以希望燃煤也改成燃氣，以減少燃煤，希望綠能發電都能順利，他同時也強調，大家都知道我們就是一個國家、一塊土地，大家一起做決定，就要一起來承擔，希望我們可以能越來越好、越來越進步。
(中國時報)
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