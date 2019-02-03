2019年02月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國食品科技公司1月初發表的「人造牛肉」素食漢堡。（美聯社）

添加昆蟲的食物。聯合國糧農組織（FAO）鼓勵人們多吃昆蟲，因為昆蟲富含蛋白質，也能解決糧食問題及環境汙染（摘自網路）。在寮國的昆蟲料理賽，一名女孩端著一盤昆蟲餐，樂孜孜的大啖（美聯社）。

全球人口不斷膨脹，加上氣候問題日益嚴重，糧食短缺危機迫在眉睫。假如發生糧食危機，人類還能吃什麼？「人造肉」被認為是可能的解方之一。而在1月初登場的美國消費性電子大展（CES）上，就讓人見識到人造肉的最新發展趨勢。

營養含量不變 熱量低

在本屆拉斯維加斯CES上，美國食品科技公司「不可能食品」（Impossible Foods）發表一款「人造牛肉」素食漢堡，其快餐車還在會場外免費派送1.2萬個這種漢堡。據新華社報導，這款「不可能漢堡」以植物為原料，卻有著與純正牛肉一樣的口感，鐵、蛋白質等營養含量也大致相當，但熱量更低。而據該社記者實際品嘗，經過煎烤的人造牛肉餅香酥嫩滑，口感上與真正牛肉無異。

「不可能食品」公司創辦人暨執行長、史丹福大學生物化學榮譽教授派屈克‧布朗（Patrick Brown）指出，肉類中含有血紅素分子，這是影響香味和口感的關鍵。研究人員利用基因技術，從植物中提取並發酵成一種大豆血紅蛋白，這與肉類中的血紅素成分相同，因此包含大豆血紅蛋白的素肉口感和真肉一樣。

「不可能食品」是比爾蓋茲、李嘉誠投資的新創公司，號稱研發不殺生肉類，去年7月，其推出的「不可能漢堡」通過美國食品暨藥物管理局（FDA）安全認證。這次在CES上亮相的是「不可能漢堡2.0版」（Impossible Burger 2.0），結果搶盡風頭，還獲著名科技網站Digital Trends與Engadget分別評選為「科技首選」及「最佳獎」等。

不殺生又乾淨 很環保

人造肉又稱作試管肉、人工肉、合成肉等，它分為兩種，「不可能漢堡」使用的屬於大豆蛋白肉，另一種則是利用動物幹細胞製造出的人造肉，因符合友善動物及環保的議題，也稱之為「乾淨肉」（Clean Meat）。

日本經濟新聞（日經中文網）記者到舊金山初創企業JUST採訪，也試吃了一款炸雞塊，使用的就是在實驗室內培養的人造肉。製作時先從活雞身上採集細胞，再將細胞浸泡在含有氨基酸和維生素等營養成分的培養液中。據說還要時常對細胞施加刺激。經過2至3周培養的細胞將形成用於炸雞塊的「雞肉」。

由於生產人造肉可望有減排溫室氣體和減少環境負荷的作用，涉足這一領域的初創企業接連湧現。據稱，飼養食用家畜和栽培飼料需要地球上45％的陸地、20％以上的水資源，環境負擔很大。據「不可能食品」表示，生產該公司的人造肉，所需土地面積和水僅為生產牛肉的1／20和1／4，符合憂心環境又希望享受肉味的消費者偏好。

緩解肉品供需 大變革

隨著新興市場國家經濟增長，對肉類等高蛋白食品需求將增加。國際家畜研究所研究人員菲利普‧桑頓就指出，亞洲和非洲撒哈拉沙漠以南對肉製品需求可能增長一倍，而人造肉有助緩解供需矛盾。

日經指出，人造肉興起的背後是人類飲食方式的變革。不過，消費者對人造肉的接受程度以及安全性，將是未來能否有市場的關鍵。

(中國時報)