蟲蟲零食販賣機 桃太郎夯

2019年02月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣許多四、五年級生，童年都有灌蟋蟀（台語稱灌肚伯仔）拿來油炸或烤來吃的經驗。在泰國、寮國及柬埔寨等東南亞國家，也有將蟋蟀用油炸的烹飪方式製成食品。蟋蟀這種昆蟲就富含蛋白質，有可能填補短缺的肉類，成為因應糧食問題的有潛力食材，乃至變身另類美食。

去年11月，日本熊本市男子友田敏之推出號稱全球首台的昆蟲零食自動販賣機，大受歡迎，首個月就賣出500份、約50萬日圓（約台幣14.1萬元，下同）昆蟲食品。機內零食有10種，最便宜為售價700日圓（約197元）的蟋蟀蛋白條，售價1300日圓（約366元）的鹽味蟋蟀則最受歡迎。

友田敏之稱，蟋蟀的味道跟蝦相似，若與蛋黃醬和辣椒粉混在一起吃，非常美味。他希望在這個飽足時代，提醒人們食物的重要性。

昆蟲的營養價值高於肉和魚，富含優質蛋白質、纖維、鐵和鎂等微量元素。聯合國報告稱，到2050年，人類需要的糧食量將是目前的兩倍，和肉類相較，培育昆蟲不需要大片土地，也不會製造那麼多溫室廢氣，可望填補食物產量的缺額。

亞洲從很早以前開始就盛行食用昆蟲（Entomophagy）。去年初，日本長野縣的伊那市創造館曾舉辦「大昆蟲食博會」，展示當地的水生昆蟲、蜂蛹，以及寮國、柬埔寨和泰國等國的昆蟲飲食文化。

日經中文網報導說，在歐美，吃昆蟲並非大眾飲食文化，不少人存在抗拒心理，但近年來，昆蟲逐漸以適合食用的形式實現產品化。在北美和歐洲，蟋蟀的養殖就正在擴大。

在美國，哈佛大學幾名女生因為到非洲和亞洲留學、旅行，發現當地人有食用昆蟲和蠍子的習慣，之後又看到聯合國糧農組織的報告，她們於是在2013年創立了「Six Foods」公司，意思是「不吃4條腿（家畜），要吃6條腿（昆蟲）」。該公司產品是使用蟋蟀粉製成的「薯片」，看起來與大眾零食玉米脆片一模一樣。口味為鹹味、烤肉味、切達起司味等大家所熟悉的味道，不過平均每片含有大約1隻蟋蟀。

聯合國糧農組織（FAO）指出，超過1900種昆蟲屬於可食用，鼓勵人們多吃。許多企業已投入該產業，包括用水牛蠕蟲做出漢堡、把蟲蟲加入地瓜濃湯，或是將蠐螬（金龜子幼蟲）當成寵物食品，以及自製昆蟲養殖場。

此外，政府也在放寬限制，推動相關企業的發展。從2017年7月開始，歐盟允許使用來自昆蟲的蛋白質來生產魚飼料，去年並開始在成員國中統一昆蟲等「新奇」食品的審批手續。歐洲非營利組織「國際昆蟲食品和飼料平臺」（IPIFF）對此表示歡迎。日本的大昆蟲食博會上甚至提議，將來若人類在火星上設立研究基地，可將昆蟲作為不汙染當地環境、可簡單培育出的食物。

但是，近日數名瑞典科學家則提出警告說，在大規模量產昆蟲前還亟需進一步的研究，以免造成環境浩劫。瑞典農業科學大學保育生物學家阿莎‧柏格倫（Asa Berggren）表示：「人們要如何、在哪裡、用什麼製造餵昆蟲的飼料呢？有太多問題需要解答。」

(中國時報)