2019年02月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

今年，基因編輯食品（Gene-edited food）可望端上日本人及美國人的餐桌。不同於令許多人聞之色變的基因改造（genetically modified, GM）食品，科學家宣稱基因編輯食品無須混入其他物種基因，卻能夠提高營養價值、促進作物生長、農場動物更健壯、蔬果保存期更長。

基因編輯為新一代的基因工程技術，與一般基因改造（又稱基因轉殖）不同，它不用導入「額外的」遺傳物質（DNA）與外在基因，僅藉由修剪掉既有的基因序列，便能得到期望中的效果。近幾年最熱門的基因編輯技術CRISPR/Cas9，就被喻為是一把「分子剪刀」，令科學家得以迅速而精確地改變植物的DNA。

科學家希望藉此等技術，讓小麥纖維增加三倍或較少麩質蛋白、使蘑菇不會褐變、番茄更易收穫、玉米更能抗旱、稻米不會吸收土壤汙染物、乳牛無須承受去角（dehorning）之苦，豬隻也能免被瘟疫感染。美國國家科學院（NAS）指基因編輯是一大科技突破，可讓人類在氣候變遷威脅下產出足夠的食物。

針對基因編輯食品的監管，世界各國的做法則各不相同。有些國家認定這類作物也是基改作物，安全性有疑慮。去年8月歐洲法院便採從嚴認定，指基因編輯並非自然發生，應適用基改有機體（GMO）的監管標準。但去年3月美國農業部排除眾議，正式聲明將不會對使用基因編輯技術的作物進行監管。

今年1月17日，日本厚生勞動省的專業會議發布報告草案，認定破壞基因的方法與自然發生的突然變異、及之前的品種改良難以區分，因此提出將部分基因編輯食品排除在監管之外，只要透過申報就允許銷售。厚勞省將於3月敲定監管方針，基因編輯食品可望年內出現在日本人餐桌。

在日本，基因編輯食品不斷被開發出來。筑波大學教授江面浩等人開發出營養更豐富的蕃茄，另有科學家透過基因編輯移除真鯛的「肌肉生長抑制素基因」（Myostatin），讓魚的肉量大幅增加，稱之為「筋肉真鯛」。在美國，首批由基因編輯過動植物製成的食物，今年初也可望於各大商場上市。

不過在科學家看好之際，環保分子卻有所保留。「地球之友」資深食品與科技項目負責人佩斯（Dana Perls）認為：「新的基因編輯技術應受到如同上膛槍枝般的看待。它們難以預測，並有毀滅性的可能。」

(中國時報)