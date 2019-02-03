川金二會 美主打終戰宣言牌

2019年02月03日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓《東亞日報》2日指出，美國國務院北韓政策特別代表比根打出「終戰宣言牌」，敦促北韓全面申報大規模毀滅性武器（WMD）及飛彈。分析認為，此舉是在暗示，如果平壤突然採取無核化措施，美國將在第二次美朝首腦會談（川金會）上進行大交易，內容包括提出終戰宣言並討論構建和平體制方案。

比根將會兩韓官員

川普總統可能於5日發表國情咨文時，公布舉行第二次川金會的時地。比根3日將訪首爾，先後會見南韓及北韓官員，為預定2月底舉行的川金二會做準備。

比根1月31日在加州史丹福大學亞太研究所主辦的研討會上發表演說，就美國對朝戰略做了全面總結。他表示：「美國總統川普已準備好結束韓戰」，「美國不尋求進攻北韓或顛覆北韓政權。」暗示有關簽署終戰宣言的議題，肯定會被擺上談判桌。

比根指出，「美國總統深信，現在是結束朝鮮半島70年戰爭和敵對狀態的時候了。這場衝突沒有理由再繼續下去。」他還說：「如果我們對待核武器做出正確之事，朝鮮半島將有更大可能建立永久和平機制。」

川普準備結束韓戰

所謂「正確之事」係指北韓無核化。南韓《朝鮮日報》1日報導說，美國對北韓無核化的相應對策，是以終戰宣言做為籌碼，來討論構建和平機制的方案。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩於去年4月的「文金會」上，達成推進終戰宣言的協議。北韓一直要求與美簽署終戰宣言，認為終戰宣言意味著與美結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。

比根還說：「美國國務卿蓬佩奧去年10月4日訪朝時，北韓國務委員長金正恩承諾廢棄和廢除鈽、鈾濃縮設施。」他表示，「更重要的是，北韓承諾將採取更多措施（and more）。」「（為實現最終無核化，）應透過全面申報，徹底掌握北韓的WMD和飛彈項目。」

將提出談判路線圖

他說，川金二會將提出一個「談判路線圖」。他指出，在最終實現無核化之前，需要北韓對其核設施進行全面申報，讓美國了解北韓WMD和飛彈項目。另外，美朝還需就讓專家查看和監督北韓主要核導彈設施達成協議。最終，北韓要承諾拆除和銷毀核分裂物質、武器、飛彈、發射架及其他WMD。

針對平壤要求美國給予相應措施為條件，比根說，他將在3日訪韓期間，向北韓官員具體了解朝方意願。就制裁北韓問題，比根也預留有談判空間，表示「美國只會在無核化結束時取消制裁，但並未說北韓完成所有目標前美方不做任何事」。若北韓實現無核化，美國則會研究最好的投資方案。

比根另強調，美國對北韓成功實現去核的可能性保持「清醒」，提出需要準備一份B計畫，以應對外交努力可能失敗情況。他還表示，未就北韓實現無核化時駐韓美軍撤離問題進行任何討論。

(中國時報)