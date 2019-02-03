傳安理會報告 北韓未棄核武開發

2019年02月03日 04:10 中國時報 王嘉源／綜合報導

據日本共同社2日報導，多名聯合國安理會消息人士透露，安理會北韓制裁委員會的專家小組1日彙總並向委員會提交了驗證制裁履行情況的報告。報告中可能指出，北韓未放棄核武與飛彈開發，逃避制裁的行為也在持續。預計報告將經安理會內部討論後於近日公布。

外交消息人士在提交前接受共同社採訪時稱，報告中預計寫入北韓大幅增加透過海上違法轉移物資的「倒貨」行為走私精煉石油產品、透過向大陸漁業相關人士出售漁業權獲利等。報告可能還指出寧邊核設施仍在運轉等問題。

專家小組每年兩次彙總報告。去年夏季的報告由於美俄圍繞有關「倒貨」記述等問題出現對立，罕見地未對外公布。

另據《香港01》新聞網報導，外媒1日引述外交官及其所獲得文件稱，華府正迅速讓聯合國放寬對北韓的人道主義援助工作，似有意為月底舉行的川金二會鋪路。

聯合國制裁委員會（UN Sanctions Committee）應美國要求，暫時擱置人道援助組織申請豁免聯合國對北韓實施嚴厲制裁，部分申請被擱置1年之久。

據報導，川金二會舉行在即，美國的態度在過去幾周亦發生改變，允許聯合國制裁委員會對太陽能水泵、水管零件、牛奶罐、拖拉機輪胎和兒童彈床等8項申請放行。外交人士和援助組織表示，這項轉變可能會大大增加對北韓的人道主義援助。

聯合國制裁決議明確提出，針對北韓進行核試和試射彈道飛彈所實施嚴厲經濟制裁，不應影響人道援助工作。據估計，北韓有1050萬人營養不良，占總人口41％。

(中國時報)