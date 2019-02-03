會否宣布緊急狀態 川普賣關子
美國總統川普5日將蒞臨國會發表國情咨文，白宮官員透露，川普在演說將強調樂觀和團結，聚焦5大領域。至於會不會在國情咨文中宣布進入緊急狀態，川普對記者賣關子，說仔細聽演說就知道。
這名要求匿名的白宮官員表示，川普的國情咨文將「描繪偉大美國的鼓舞人心願景。今年的國情咨文將聚焦5大方向：墨西哥邊界非法移民爭議、對大陸和其他國家貿易談判的最新進展、要求國會批准「大舉投資」美國基礎建設、降低昂貴的處方藥費用、以及對於諸如敘利亞和阿富汗等國的外交政策和行動，以「終結永無止盡的國外戰爭」。
因美墨邊界築牆經費問題，川普和以眾議院議長裴洛西為首的民主黨人僵持不下，導致聯邦政府局部關閉長達35天，甚至國情咨文推遲，今年的咨文內容勢必是近年來政治味最濃的全國性演說。
川普1日表示，與民主黨國會議員談判毫無意義，只是「浪費時間」，暗示將選良機宣布進入緊急狀態，藉此繞過國會取得築牆經費。
川普在白宮一項活動中說：「在我有所動作之前，約莫下周我們將邁出一大步，其實宣布國家緊急狀態的確有利這個過程。我會說，仔細聆聽國情咨文。我想你們會發現很刺激。」
據媒體取得的國情咨文摘要，川普將在演說中呼籲，共和黨和民主黨一起合作，「打破數十年來的政治僵局，我們可以化解過去的分歧，療癒舊傷，打造新聯盟，找出新解決方案，開創美國未來的非凡前程」。
川普1日接受《紐約時報》訪問，暗示不惜宣布進入緊急狀態，動用軍方資金築牆。他談到裴洛西時說：「事實上，我一直以來跟她處的很好，但現在我不認為會繼續這樣。我認為她對國家造成莫大傷害。」
(中國時報)
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