維州州長遭起底 曾扮黑人3K黨

2019年02月03日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國民主黨籍維吉尼亞州州長諾森（Ralph Northam）近日遭起底，因為一張在1984年醫學院畢業紀念冊的舊照片，他被控種族歧視。諾森已就這張戴著黑色面具扮黑人以及身穿3K黨白色長袍的照片道歉，但表示會做完任期，不會因為黨內議員施壓而提早下台。

1984年，25歲的諾森從東維吉尼亞醫學院畢業，紀念冊中註明諾森的頁面上，有張照片引發了爭議：照片中有2個人，一人臉部全黑，明顯是在模仿黑人，另一人則穿著3K黨服飾。但諾森沒有指明哪一個扮相是他，並為這張帶有種族歧視的照片公開道歉。

他說：「選擇做出這種裝扮，造成當時與現在的傷害，我深感抱歉。」但他堅持做完剩下的任期，稱過去一年多，他為維吉尼亞州盡心盡力，現在他要繼續奮鬥，做完州長剩餘任期。

這張涉種族歧視的舊照片1日率先被保守派新聞網站曝光，諾森因而遭多方圍剿。要求諾森立即辭職的人，包括最近宣布要參選總統的民主黨籍聯邦參議員賀錦麗、卡斯楚及陸天娜等。美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）也要求諾森辭職下台。

有非裔血統的賀錦麗強調，領導人應該用更高的標準來要求自己，種族主義的汙點不該存在於政府機關裡。另一位宣布參選總統的民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）也推文寫道：「諾森的這類照片，幾世紀來都會引發憤怒、痛苦和種族暴力，已經侵蝕了對諾森是否具有領導能力的所有信心。我們應該對我們選出的官員有更多期待，他應該下台。」

(中國時報)