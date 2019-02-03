歐盟讓步 英脫歐後仍免簽

2019年02月03日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

英國脫歐歹戲拖棚，但至少在一點上，處於脫歐混亂中的英國公民可望回歸常態。歐盟27國1日初步商定，無論英國最後以怎樣的形式離開歐盟，即使最終無協議「硬脫歐」，其公民仍可繼續享受免簽證進入歐盟的待遇。

歐盟各會員國大使透過歐洲議會提出的法案，同意英國公民可於入境申根區（Schengen area）國家首日起180天內，單次或多次短期停留，上限不得超過90日。接下來相關決議還需得到歐洲議會認可，方可在英脫歐後生效。

歐盟發布的聲明還提到，英國政府亦已表明不打算要求短期入境的歐盟公民申請簽證，萬一英國對任一歐盟成員國提出簽證申請要求，歐盟將撤銷免簽待遇。申根簽證僅准許旅客在申根國境內進行商務洽公與觀光旅遊，不得在境內工作。

但最新的爭論點則落到了英國海外領地直布羅陀。歐盟於去年11月提案，允許英國公民在脫歐後續享免簽待遇，不過在西班牙的要求下，相關草案將西班牙於1713年割讓給英國、之後長年都有主權爭議的直布羅陀稱為英國「殖民地」，引起英國不滿。英國首相梅伊發言人對此表示：「直布羅陀是英國大家庭的一分子…不會因脫歐而改變。各方應尊重直布羅陀希望成為英國人的願望」，並強調英國領土不容談判。

英國《獨立報》1日則引述消息人士報導，英國政府「目前已著手認真研究繼續留在關稅同盟的問題」。先前首相梅伊因擔心引發保守黨同志的反彈，一直拒絕脫歐後留在歐盟關稅同盟，但部分內閣官員認為，為挽救脫歐協議，首相必須妥協。

(中國時報)