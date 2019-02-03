觀光工廠搶商機 赴港招陸客

2019年02月03日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

近期觀光工廠優惠活動

出口不妙，經濟部今年將以三面向刺激內需，除了已推出的節能家電補助外，今年將以137座觀光工廠為主題跨海參加「香港旅遊展」，吸引更多陸客港客來台，要衝總參觀人數較去年成長1成。另外滷肉飯節與觀光局合作面向擴大，會從40小鎮中挑選地點，走入觀光景點，炒熱人氣帶動消費。

節能減碳消費 補貼家電

經濟部今年規劃從「促進國內旅遊」、「舉辦大型會展」、「節能減碳消費」三大面向促進更多消費。節能減碳上，除了已推出節能家電補助3000元要帶動50億元消費外，電動機車補助民眾購買每台7200元、1萬元將持續，今年設定補4萬輛，但以去年民眾熱衷買電動機車看來，今年上看9萬輛，不足部份會從石油基金增經費援助。

促進國內旅遊 活化商圈

在促進國內旅遊上，經濟部列管的觀光工廠是推動重點。經濟部中部辦公室簡任技正雲瑞龍說，137座觀光工廠去年共有近2000萬人到訪，創造47.6億產值，今年目標將是參觀人數成長1成。

如何達到？雲瑞龍表示，6月會以觀光工廠為主題去參加香港旅展，該展是東南亞最大，也是許多陸客來台參觀的選擇標的。當然東南亞的展覽觀光工廠也會前去擺攤。至於自己國內的展覽更是不會放棄，像是台中旅展、台北旅展，平均各有18萬與30萬人次參與，也是加大促銷管道。

地方方面，觀光工廠今年更將首度與彰化、新北、台南三縣市試辦國高中學生「職涯探索」課程，藉由工廠內深度課程設計，讓學生有不同於戶外教學的深度體驗。另外就是各鄉鎮的商圈合作會再進一步活化，會跟商圈協會共同出資，設計優惠活動，共推套票、遊程串聯，主打商圈特色活動。

滷肉飯節升級 深入鄉鎮

去年很夯的滷肉飯節今年進入第三年，繼六都、地方特色活動(如台東熱氣球節)結合後，今年將更深入鄉鎮。經濟部商業司表示，會搭配觀光局2019年的「小鎮漫遊年」，從40鄉鎮中挑選合適景點增加滷肉飯節，以邀請知名滷肉飯業者炒熱氣氛，再結合零售、伴手禮展售帶動人氣。

在爭取更多會展在台舉辦上，經濟部透過外貿協會，已成功爭取2019年亞洲生物技術、亞洲化學、亞洲神經藥學等多個千人指標會議在台舉辦，預計吸引1萬5000名外籍人士來台，這部分估計可帶入10億消費。

(中國時報)