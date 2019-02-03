觀光工廠搶商機 赴港招陸客
出口不妙，經濟部今年將以三面向刺激內需，除了已推出的節能家電補助外，今年將以137座觀光工廠為主題跨海參加「香港旅遊展」，吸引更多陸客港客來台，要衝總參觀人數較去年成長1成。另外滷肉飯節與觀光局合作面向擴大，會從40小鎮中挑選地點，走入觀光景點，炒熱人氣帶動消費。
節能減碳消費 補貼家電
經濟部今年規劃從「促進國內旅遊」、「舉辦大型會展」、「節能減碳消費」三大面向促進更多消費。節能減碳上，除了已推出節能家電補助3000元要帶動50億元消費外，電動機車補助民眾購買每台7200元、1萬元將持續，今年設定補4萬輛，但以去年民眾熱衷買電動機車看來，今年上看9萬輛，不足部份會從石油基金增經費援助。
促進國內旅遊 活化商圈
在促進國內旅遊上，經濟部列管的觀光工廠是推動重點。經濟部中部辦公室簡任技正雲瑞龍說，137座觀光工廠去年共有近2000萬人到訪，創造47.6億產值，今年目標將是參觀人數成長1成。
如何達到？雲瑞龍表示，6月會以觀光工廠為主題去參加香港旅展，該展是東南亞最大，也是許多陸客來台參觀的選擇標的。當然東南亞的展覽觀光工廠也會前去擺攤。至於自己國內的展覽更是不會放棄，像是台中旅展、台北旅展，平均各有18萬與30萬人次參與，也是加大促銷管道。
地方方面，觀光工廠今年更將首度與彰化、新北、台南三縣市試辦國高中學生「職涯探索」課程，藉由工廠內深度課程設計，讓學生有不同於戶外教學的深度體驗。另外就是各鄉鎮的商圈合作會再進一步活化，會跟商圈協會共同出資，設計優惠活動，共推套票、遊程串聯，主打商圈特色活動。
滷肉飯節升級 深入鄉鎮
去年很夯的滷肉飯節今年進入第三年，繼六都、地方特色活動(如台東熱氣球節)結合後，今年將更深入鄉鎮。經濟部商業司表示，會搭配觀光局2019年的「小鎮漫遊年」，從40鄉鎮中挑選合適景點增加滷肉飯節，以邀請知名滷肉飯業者炒熱氣氛，再結合零售、伴手禮展售帶動人氣。
在爭取更多會展在台舉辦上，經濟部透過外貿協會，已成功爭取2019年亞洲生物技術、亞洲化學、亞洲神經藥學等多個千人指標會議在台舉辦，預計吸引1萬5000名外籍人士來台，這部分估計可帶入10億消費。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範