政府補助拚內需 學界看法兩極

2019年02月03日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

對於政府拿提振內需來做景氣不佳出路，學研機構看法兩極。商業發展研究院策略所所長黃兆仁主張今年由政府須編預算補助，提振內需很必要。但台經院景氣預測中心主任孫明德卻認為，過去馬政府時代就推提振內需政策，似乎不是很有效。不如把補助節能家電這些錢，拿來幫中小企業度過寒冬。

黃兆仁認為，2019年將是對台灣很挑戰的一年，美中貿易戰會影響現行台灣接單、大陸出貨的三角貿易模式，製造業訂單因而減少，不太加班下，直接影響員工所得，自然花錢也會保守，「所以像是節能家電補助，政府投入金額活絡經濟動能很有必要！」

孫明德卻以為經濟不好時，該換另一種想法，不要讓它下滑那麼多。比如中小企業不裁員、不減薪，可做適當補貼。「先穩定廠商營運再說。」

至於衝內需作法，黃兆仁主張要系統性解構，提出創意的想法，例如台灣有242個火車站，可以買火車票送折價券等，推銷當地特產或農產品。這些需要中央與地方活動作鏈結，結合當地節慶，「需要全面性、總盤點來做整合行銷。」

孫明德則是提醒，即使要提振內需，也不可以像國發會這樣，只是彙整由下而上的各部會方案。該換個方式由上往下精準規劃，例如今年GDP成長有多少缺口，想補多少，就設定投入多少金額帶動多少乘數效果，再往下分配給交通部、經濟部等部會執行，才能有具體效果。同時建議財經部會不要關起門來想，不如對外徵求意見，讓網友提案。

黃兆仁強調，維繫商圈熱度是重要工作，因不少商圈像是台北五分埔如沒落，不僅影響數百商家生意，還有租跟售的地產。地方政府可以利用時裝秀、結合網紅等幫忙做行銷。

(中國時報)