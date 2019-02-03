習川會日期 最快下周敲定

2019年02月03日 04:10 中國時報 藍孝威 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日表示，關於他何時會見大陸國家主席習近平，「可能會在下周正式宣布」。就在陸美剛結束最新一輪的貿易磋商後，大陸中糧集團昨天證實向美方訂購逾百萬噸大豆；面對這場陸美貿易戰，美國商界領袖艾倫認為，美陸最大的問題不是相互之間的問題，而是各自國家內部和多邊的問題，兩國過去40年的交往給兩國都帶來了巨大的利益，因此不要假裝是受害者，也不要誇大威脅。

川金會後習川會

美國之音VOA引述美國官員表示，「習川會」的具體日期大概是在川普2月底在亞洲與北韓領導人金正恩會晤前後。《華爾街日報》援引知情人士稱，陸方建議川普在美朝峰會結束後，前往大陸海南省進行「習川會」。

美國貿易代表萊海澤和財政部長穆努欽2月將前往大陸繼續談判，預計為兩國領導人會晤做準備。萊海澤表示，他們「很快」就會離開，但穆努欽稱，具體日期還沒有確定。

川普對協議表樂觀

川普1月31日表示，與大陸的任何「最終協議」都將在他和習近平親自會晤後達成。川普當天在白宮會見大陸副總理劉鶴率領的陸方代表團時表示，他對美陸達成「有史以來最大的協議」持樂觀態度，並表示習近平準備對大陸的經濟政策作出重大改變，包括開放市場給美國企業，並購買更多產品。

川普話音剛落，大陸中糧集團2日隨即於官網發布訊息稱，為落實兩國元首達成的共識，在前期已分批採購數百萬噸大豆的基礎上，再向美方採購大批大豆。美媒指出，有交易員聲稱大陸的訂單總共訂購220萬噸大豆，另外2名交易員則指訂單為100萬至150萬噸，將於4月至7月分批運往大陸。

大豆出口難達昔日水平

不過分析人士認為，即使美陸達成貿易協定取消貿易戰期間雙方施加的關稅，美國對陸大豆出口也無法恢復到近年來3000萬噸以上的水平。

油籽分析公司Oil World執行長米爾克（Thomas Mielke）認為，如果美陸達成貿易協定，美國這個產季的對陸大豆出口量可能在1500萬至2000萬噸之間，下個產季可能在2000萬至3000萬噸之間。但由於大陸對美持續不信任，並轉向南美等其他大豆供應地，美國對陸大豆出口量將低於以前。

(中國時報)