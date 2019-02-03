廣東GDP 與澳洲、西班牙相當

2019年02月03日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸地方「兩會」近尾聲，2018年各地經濟成績單也陸續揭曉。在去年大陸GDP總量首次越過90兆元人民幣（下同，約合新台幣414兆元）大關的同時，廣東和江蘇以超過9兆元的GDP總量位居前兩名，廣東更達到9.73兆元（約合新台幣44.7兆元），比肩澳洲、西班牙。而西藏約10％的GDP增速，成為去年唯一保兩位數經濟成長的省級行政區。

廣東省按去年人民幣對美元平均匯率計算，GDP約為1.47兆美元，與澳洲、西班牙比肩。緊隨粵、蘇排名3至10位的依序是山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建，各地GDP總量均在3兆元之上，其中四川首次超過4兆元。同時，北京和安徽亦突破加入「3兆俱樂部」，北京更是繼上海之後大陸第二個GDP跨過3兆元門檻的直轄市。

2018年尚有5地GDP未突破1兆元，分別為甘肅、海南、寧夏、青海及西藏。從增速來看，去年共有18地GDP增速跑贏了全大陸6.6％水準。經濟成長率最高為西藏約10％；近年在雲計算和大數據等領域大力發展的貴州增長9.1％緊隨其後；雲南8.9％排名第三。

定目標也是每年兩會的一大看點。今年最明顯的特色是多地將2019年增長目標下調或設定為區間值，不再刻意強求亮麗數字。如北京、上海都將成長設定在6至6.5％區間；重慶大幅調低增長預期，6％的目標比去年下降2.5個百分點。

(中國時報)