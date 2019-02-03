陸企投資矽谷 大減8成

2019年02月03日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

一度源源不絕流入矽谷的大陸資金已因美陸貿易戰及科技戰大幅減少。《富比士》雜誌引用「標普全球市場財智」統計顯示，陸企2018年對美國科技公司投資20億美元，比2017年減少80％。在此波科技戰的當事者，大陸電信巨頭華為董事長梁華近日接受加拿大媒體專訪時強調，華為未違法，也沒有義務幫助北京安裝後門，沒什麼可道歉，並警告根據意識形態做出的決策將帶來危險。

美國之音報導，矽谷觀察人士稱，華為財務長孟晚舟遭美起訴事件可能會讓來自大陸的投資溫度進一步冷卻。

報導稱，矽谷最近一次有關美國和大陸投資活動上，一個專家組討論了地緣政治緊張對商業活動的影響。幾位專家認為，從長期角度看，目前美陸貿易爭端對大陸和矽谷的商業來往影響不大，但是幾乎都認為，美陸密切協作時代已終結。

加拿大《環球郵報》1日報導，梁華在深圳華為總部受訪，敦促任何憂慮華為的人，將討論集中在技術層面、而非政治元素。若有關指控導致世界將來根據不同意識形態或觀點而形成技術分裂的局面，將對人類不利，也對技術進步不利。

梁華再次否認華為或子公司、附屬公司，做了美國起訴狀上所有指控。梁華現暫代華為財務長一職，他拒絕評論孟晚舟狀況。他說，如果涉及集團財務戰略問題，有可能一些同事會與孟晚舟聯繫，但底線是，所有這些通訊都遵守有關法律與規定。

梁華否認華為公司有任何義務，幫助北京「在設備或網路上安裝後門程式，以便為情報機構收集資訊」。

梁華表示，華為「絕不會做傷害任何國家、任何組織或任何個人的事。」認為攻擊單一公司是不公正的，不能簡化地說一個5G設備供應商安全，而另一個就不安全。

(中國時報)