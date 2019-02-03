關懷農民工 李克強登綠皮火車
中國時報
林勁傑／綜合報導
繼中共總書記習近平的包餃子親民秀，大陸國務院總理李克強也不落人後，登上「綠皮火車」慰問返鄉旅客和農民工，關心農民工是否拿足工資、在外打工有何難處。此外，習近平昨依例於春節前夕看望了100餘名退休老同志，名列第一的仍是高齡92歲的前中共總書記江澤民。
李克強1日赴內蒙古考察，17時許包頭開往大連的K1567次列車停靠在內蒙古集寧南站，李克強登上4號車廂慰問旅客和乘務員，考察春運情況。李克強問在座的有沒有農民工，幾位旅客舉起了手。李則詢問他們工資是否足額拿到，在外打工有什麼難處，工作好不好找。
在得知這趟列車要停26站、歷時30多個小時，李克強表示，「我們現在雖然有了時速350公里的高速列車，但不能沒有逢站就停、票價低廉的綠皮車。因為我們國家很大，還是發展中國家，發展還很不平衡及不充分，既要考慮效率，又要兼顧公平」。列車雖有不同，但最終目的都是要把不同需求的旅客安全送達。
「我知道大家現在都歸心似箭，祝願你們平安抵家，也提前給你們和家人拜年」，李克強說，家是中國人最牽掛的地方。不管路途多遠，再難都要回家過年。這是中國人最溫暖的時刻。列車開動時，李克強站在月台上與旅客們相互揮手道別，一直目送著列車緩緩駛出站台。
每年春節前夕，大陸官媒新華社都會發布「中央領導看望老同志」的消息。習近平2日分別看望或委託有關負責同志看望的有：江澤民、胡錦濤、李鵬、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅等百餘人。
對比2018年老同志名單多了27人，多為19大退休的政治局常委與委員，如張德江、李源潮、范長龍等，老同志們「對習近平總書記作為黨中央核心、全黨核心表示衷心擁護」。
(中國時報)
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