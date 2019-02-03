美退出中導條約 陸遺憾反對

2019年02月03日 04:10 中國時報 張國威、王嘉源╱綜合報導

美國總統川普1日（當地時間）宣布，美國2日起將暫停履行限制美俄發展射程500至5500公里飛彈的《中程飛彈條約》（中導條約）義務，正式啟動退約程序，並提議舉行會談重新制定一個新的軍備控制條約，讓「每一方」都加入，此舉被認為劍指大陸。大陸外交部2日特別發表聲明指出，陸方反對美退約行為，也反對條約多邊化，美方應維持現有條約而不是破舊立新。

美國務卿蓬佩奧1日在國務院記者會上說，美國自2日起暫停履行《中導條約》的義務，並啟動為期6個月的退約程序；川普隨後也發表聲明表示，長期以來，俄羅斯祕密研發和部署條約限制的飛彈系統，導致美國做出這一決定；美國將著手開發軍事回應的選項，與北約和其他盟友展開合作，避免俄方因部署違約飛彈系統而獲得軍事上的優勢。

俄羅斯總統普丁2日也宣布暫停履行《中導條約》，且「不再提議就此條約相關問題進行談判」，他說，俄國將開始製造新的中程飛彈，包括超音速飛彈。北大西洋公約組織祕書長史托騰伯格聲明，北約完全支持這一決定，這樣大陸也會受到限制。

《中導條約》是美蘇於1987年簽訂的，限制美蘇銷毀射程500至5500公里的各型飛彈，但30多年來，大陸中程飛彈發展迅猛，美國國防部2018年公布的《中國軍力報告》，便指大陸擁有多達2000枚的長中短程飛彈，對日本、關島等第一、第二島鏈地區造成嚴重威脅。川普2018年10月首次提及要退出《中導條約》時曾表示，如果俄羅斯、大陸正在做這件事（尋求核武），只剩美國遵守這一協定，這是不可接受的。

大陸外交部在沒有舉行記者會的情況下，2日特別發出針對單一議題的聲明回應，發言人耿爽對美國退出該條約表示遺憾，認為該條約作為軍控與裁軍領域的重要雙邊條約，對緩和大國關係、增進國際與地區和平、維護全球戰略平衡與穩定具有十分重要的意義，「中方反對美方退約行為，敦促美俄雙方通過建設性對話，妥善解決分歧」。

(中國時報)